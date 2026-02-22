Obavijesti

Dabro je bio na popisu birača u Odžaku, poznanici: 'Obitelj s majčine strane je čestita srpska'

Piše 24sata
Dabro je bio na popisu birača u Odžaku, poznanici: 'Obitelj s majčine strane je čestita srpska'
Dabro je nedavno bio u Odžaku, a navodno ima i osobnu BiH

Admiral

Tri i pol godine nakon posljednjih općih izbora u Bosni i Hercegovini, dok se zemlja priprema za nove, aktualan je i dalje stari popis birača iz 2022. godine. Na njemu su, za Novi Grad u općini Odžak, upisana i imena Josipa Dabre, bivšeg ministra i aktualnog saborskog zastupnika Domovinskog pokreta u Hrvatskoj, te njegove majke Borke.

Podsjetimo, Dabro se posljednjih dana našao u središtu pozornosti javnosti nakon što je objavljena snimka na kojoj pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića. Snimka je izazvala oštre reakcije dijela političke scene i javnosti. 

Prema informacijama portala Večernjeg lista BiH, Dabrina obitelj s majčine strane nosi prezime Kovačević.

- Majka mu je Borka iz Novog Grada u Odžaku, a otac Pavo, koji je Hrvat, bio je vojno lice, te je tako Borku upoznao, zavoljeli su se i ušli u brak - ispričao je poznavatelj obitelji Dabro iz Odžaka.

Potvrdio je da je Josip Dabro nedavno bio u Odžaku, za dan općine, te da ima i osobnu BiH.

Drugi sugovornik ističe da je majčina strana obitelji čestita srpska obitelj.

- Djed Sreto se nakon rata vratio u Novi Grad i živio mirno do kraja života. Rekao bih da je to bio jedan čestit Srbin koji nije bio zadojen mržnjom. Slično je i s Mišom, Josipovim ujakom, koji je bio milicioner prije rata. Ako se može govoriti o čestitoj srpskoj obitelji, smatram da su to oni - ispričao je.

