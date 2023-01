Afrikanist pohvalio posvojitelje: Optužio Vladu i ministarstvo za dizanje hajke na uhićene Hrvate

I dalje je neizvjesna sudbina osmero Hrvata u Zambiji optuženih za trgovinu ljudima. Još nisu pušteni da se brane sa slobode. Na ročištu prije četiri dana odlučeno je da se puste iz zatvora nakon što se ispune uvjeti - jamčevina od oko 1000 dolara po osobi, polaganje putnih isprava i po dva jamca iz Zambije za svakoga od njih. Ti su uvjeti ispunjeni, no naši državljani još nisu regulirali privremeno boravište u toj afričkoj zemlji, što je također jedan od uvjeta za izlazak iz pritvora.

U HRT-ovoj emisiji Otvoreno gostovao je i afrikanist Saša Ričković, koji je i sam 2013. pomogao jednom čovjeku pri posvojenju djeteta iz DR Konga, pozdravio je posvojitelje koji su djeci pružili budućnost, sređen život i obitelj koja ih voli, a osudio hajku koju, kako je rekao, vode hrvatska javnost, mediji, Vlada i predsjednik.

- Radi se o hrvatskim državljanima, radi se o djeci koja imaju hrvatske putovnice, i Ministarstvo vanjskih poslova nije briga gdje su ta djeca i što rade - rekao je Ričković.

Odbacujući optužbe za trgovinu ljudima rekao je da, da bi trgovali, morate imati motive trgovca - profit, odnosno novac.

- Što mislite, da su oni došli dolje da bi kupili tu djecu? - dodao je.

Lovorka Marinović, stručnjakinja za migracije i trgovinu ljudima, složila se s Ričkovićem.

- Smatram da je primarna uloga države da štiti svoje građane. U ovom slučaju to je 12 građana - to je osam posvojitelja i četvero posvojene djece. Naravno, ta je sigurnost za posvojitelje, a i za tu djecu izostala i ja to jedino mogu tumačiti kao ignorantski stav prema građanima Hrvatske i da je to nemar i nečinjenje države - rekla je Marinović.

Međutim, Marinović je dodala kako mogućnost trgovanja ljudima postoji i vrlo je velika, te da je to već dugi niz godina problem u Kongu.

- Ali uređene države osnovale su agencije koje legalno posvajaju djecu u Kongu i u drugim državama - rekla je Marinović.

Diana Topčić-Rosenberg, osnivačica ADOPTE, udruge za potporu posvajanju, rekla je da razumije potrebu ljudi da posvoje djecu i ostvare roditeljstvo i složila se da je odgovornost države da posvojiteljima i djeci zagarantira sigurnost.

Također je istaknula da su mnoge države EU-a zabranile posvajanje iz Konga i uopće ne dozvoljavaju posvajanje iz država koje nisu potpisnice Haaške konvencije, koja je imala intenciju spriječiti upravo mogućnosti trgovanja djecom.

