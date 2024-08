Agencija za istraživanje nesreća o Malom Lošinju: 'Izvješće će do kraja godine biti završeno'

Prije svega izražavam sućut u svoje i ime agencije. Ono što mogu reći je da je agencija od dežurnih službi 11. kolovoza oko 15.40 zaprimila obavijest o predmetnoj pomorskoj nesreći putničkog broda Lastovo, kompanije Jadrolinija. Dežurni istražitelji s glavnim istražiteljem krenuli su na obavljanje očevidnih radnji. One će biti završene danas do kraja radnog dana, ispitani će biti svi svjedoci, a onima kojima to zdravstveno stanje ne dozvoljava bit će ispitani naknadno, rekla je danas Alana Vukić, ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

- Važno je napomenuti da agencija ne utvrđuje krivnju i odgovornost u svrhu kaznenog progona, već sprječavanja nesreća u budućnosti s izdavanjem sigurnosnih preporuka u sva tri vida prometa. Izdajemo nacrt završnog izvješća koji potom upućujemo zainteresiranim stranama (kompanija, sudionici, obitelji stradalih). One nam mogu uputiti prigovore i primjedbe s relevantnim dokazima koje potkrepljuju. Agencija onda odlučuje usvaja ih ili ne i nakon toga objavljuje završno izvješće koje je dostupno javnosti - dodala je.

Naime, do sada je ispitano 7 svjedoka (članova posade) u Malom Lošinju, jedan član koji se nalazi hospitaliziran u KBC- u Rijeka bit će ispitan danas, a drugi, također hospitalizirani, koji zbog teškog zdravstvenog tj. psihičkog stanja nije trenutno u mogućnosti sudjelovati u davanju iskaza, bit će ispitan naknadno.

Također, naknadno će moći biti ispitani i dodatni svjedoci.

Vukić dodaje kako tijekom istrage ne može iznositi detalje te da se nada da će završno izvješće biti gotovo do kraja ove kalendarske godine.

Podsjetimo, riječ je o istrazi u vezi najtragičnije nesreće na Jadranu do sada, u kojoj su u nedjelju, pri padu rampe, život izgubila tri mornara s broda Lastovo.