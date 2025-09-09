Agenti uhitili predatora pa šokirali objavom: Spremni smo za sve izazove, velike i male

Imigracijska i carinska služba (ICE) u New Orleansu objavila je fotografiju privođenja Cristiana Soto-Galeana, državljanina Gvatemale. Zbog njegove niske građe i komentara same agencije, fotografija je postala internetska senzacija, no iza viralne priče krije se ozbiljan zločin.

Što je objavila agencija?

Sve je započelo objavom na društvenoj mreži X, gdje je ured ICE-a u New Orleansu podijelio fotografiju uhićenja. Na njoj se vidi nasmiješeni Cristian Soto-Galeano s lisicama na rukama i nogama, kako stoji pored agenta ICE-a koji mu je okrenut leđima.

Soto-Galeano jedva da je dosezao visinu struka službenika.

Foto: ICE

Fotografiju je pratila i službena objava: "SEKSUALNI PREDATOR UHIĆEN: ICE New Orleans uhitio je Cristiana Soto-Galeana, državljanina Gvatemale. Njegova kriminalna prošlost uključuje osudu za nedolično ponašanje s maloljetnikom, za što je osuđen na 2 godine zatvora."

Ono što je privuklo najviše pažnje bio je komentar agencije:

"Spremni smo suočiti se sa svakim izazovom, velikim ili malim."

Ova igra riječi, aludirajući na Soto-Galeanovu visinu, pokrenula je lavinu reakcija na internetu. Ubrzo je potvrđeno da Soto-Galeano, koji je već odslužio zatvorsku kaznu, u SAD-u boravi ilegalno te ga nakon ovog uhićenja čeka deportacija.

Oglasila se i Bijela kuća

Slučaj je dobio na težini kada se u raspravu uključila i Bijela kuća pod novom administracijom predsjednika Trumpa.

Na službenim profilima na društvenim mrežama objavljen je animirani post s popularnom figurom Labubu i natpisom "Deported Edition" (Deportirano izdanje), što je protumačeno kao izravan komentar na uhićenje i potvrda beskompromisnog stava prema ilegalnim imigrantima s kriminalnom prošlošću.

Ovaj nekonvencionalan potez pokazao je kako nova vlast namjerava koristiti društvene mreže za izravnu komunikaciju svojih politika.

Internet i komentari

Korisnici interneta nisu dugo čekali. Ubrzo su se počeli nizati komentari i memovi.

"Ovaj tip je ispod zakona", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao:

"Nema potrebe za sjedalom u avionu, samo ga deportirajte u kovčegu."

Pojavile su se i šale na račun minijaturnih nanogica za praćenje, pa čak i reference na radnike u tvornici čokolade Willyja Wonke.

Kako navodi New York Post, prosječna visina muškaraca u Gvatemali iznosi oko 163 cm, no Soto-Galeano na fotografiji djeluje znatno niži. Njegov osmijeh tijekom uhićenja samo je dodatno pridonio bizarnosti cijele situacije. Ovo nije prvi put da fotografija uhićenja ICE-a postaje viralna. Prošlog mjeseca, fotografija iz San Diega na kojoj je meksički migrant u majici iz crtića "South Park" uhićen pored agentice, također je izazvala buru na internetu.

Uhićenje Soto-Galeana događa se u kontekstu najava predsjednika Trumpa o pojačanoj saveznoj intervenciji u gradovima pod demokratskom vlašću koji se bore s visokom stopom kriminala.

New Orleans je spomenut kao jedan od idućih ciljeva operacije suzbijanja kriminala, što bi bio prvi takav slučaj u "plavom gradu" unutar "crvene države" Louisiane. Inicijative poput "Louisiana Lockup" i javno objavljivanje uhićenja osuđivanih stranih državljana, posebice seksualnih prijestupnika, dio su strategije kojom se želi pokazati odlučnost i transparentnost u provođenju zakona.