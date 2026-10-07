Agonija 21 obitelji branitelja: ‘Uzimaju nam kuće dok čekamo presudu da smo prevareni...'

Osjećamo se bespomoćno iako znamo da smo u pravu. I ne možemo vjerovati da sud ide tako protiv malih ljudi. Dok se suđenje na kojem bismo dokazali da smo žrtve prijevare i kaznenog djela razvlači, drugi sud dopušta ovrhe te i dalje gubimo imovinu, govore nam na rubu suza supružnici Magda i Željko Kolar iz Baranjskog Petrova Sela.

Oni su jedna od 21 prevarene braniteljske obitelji na “inovativnom” uzgoju jagoda. Pisali smo o svim tim obiteljima i donijeli nevjerojatna svjedočanstva o tome kako su branitelji izgubili kuće, imovinu, zapali u dužničko ropstvo, a da krivci nikad nisu kažnjeni. Sude im i danas, 18 godina od pokretanja kaznenih prijava! Nakon naših tekstova došlo je do dvije promjene koje su oštećenim braniteljima pobudile nadu. Prva je da je, prema nalogu glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, Državno odvjetništvo u ime države preuzelo proces protiv okrivljenih. Druga je da je Vrhovni sud donio rješenje prema pritužbi oštećenih. Vrhovni sud zaključio je da im je povrijeđeno pravo na razumno suđenje, da su niži sudovi bezrazložno odugovlačili te je dao rok Općinskom sudu u Osijeku za donošenje nepravomoćne presude najkasnije za osam mjeseci, odnosno do kraja kolovoza ove godine. Iako je prošlo više od mjesec dana od tog roka Vrhovnog suda, suđenje nije završilo. A pri kraju tog roka sud je sad odjednom našao spis iz 2013. godine za koji je prije sedam i pol godina ustvrdio da je izgubljen. Obitelji nisu mogle vjerovati.

- Bojimo se da bi taj davno izgubljeni, a sad pronađeni, spis još mogao razvući suđenje i dovesti do novih ročišta ili zastare. Čemu služi nalog Vrhovnog suda prema kojem je suđenje moralo završiti u osam mjeseci ako niži sud to bez posljedica ne poštuje - kažu nam Kolarovi.

Prevareni uzgajivači jagoda | Foto: MArko Prpić/PIXSELL

Ali dok suđenje optuženima za prijevaru braniteljskih obitelji traje, ovrhe koje proizlaze iz te prijevare uredno i uporno stižu. Isti Općinski sud u Osijeku ih odobrava, a odbija propisati zastoj ovrhe dok se proces za prijevaru ne završi. Poseban je apsurd što su oštećeni tužili i banku koja je preprodala dugove agencijama, koje ih sad ovršuju. Ali sud je rekao da će s tim tužbama pričekati dok se na završi suđenje za prijevaru.

U toj nevjerojatnoj birokratskoj petlji niz obitelji već je izgubio dio ili svu imovinu. Njihova ranija svjedočanstva možete pročitati na našem portalu. Željko Kolar je nakon povratka s ratišta krenuo graditi kuću za obitelj. Sad je na njoj upisana tvrtka za otkup dugova B2, a 30. listopada stižu s policijom na ovrhu i dobili su obavijest da kuću i dodatno zemljište oslobode od stvari i osoba. Njegovoj supruzi Magdi sud je krajem rujna održao ročište i procijenio dvije stare kuće koje je naslijedila od pokojne majke. Uskoro dolaze i po njih te idu na prodaju. Riječ je o kućama koje su sa zemljištem procijenjene na 19.000 i 6000 eura. Nekome je ta vrijednost zanemariva, ali ovim ljudima je to dom...

- Banka po ugovoru nikad nije imala pravo ovršiti nas jer mi nismo ni dobili novac nego je on isplaćen zadruzi preko koje su nas prevarili. Hypo banka je promijenila ime, prenijela dug na svoju tvrtku kćer, pa su oni preprodali dug. I uzimaju imovinu, a moja protutužba protiv ovrhe, ali i naše tužbe protiv banke, stoje s obrazloženjem da se čeka presuda u procesu za kazneno djelo. Već smo od svega ludi - kaže Željko.

A tko je prevario 21 obitelj? Prvooptuženi je Branko Stefanović (danas 66 godina), a drugooptuženi Tomislav Hajduković, koji je vodio braniteljsku zadrugu “Domovina”. Prije pet godina obojica su nepravomoćno osuđena, a sud je presudio i da je svaka od obitelji oštećena za 900.000 kuna. Ta je presuda na drugom stupnju pala iz proceduralnih razloga. Ponovljeno suđenje još traje iako je davno trebalo završiti.

Sve je počelo još 2007. godine, kad je braniteljskim obiteljima prezentiran program vertikalnog uzgoja jagoda. Riječ je o načinu proizvodnje u kojem se jagode ne sade u zemlju nego u posude koje se slažu jedna iznad druge u plasteniku. Program specijalno izrađen za branitelje tad su poduprli i Ministarstvo branitelja i Ministarstvo poljoprivrede. Stefanović je rekao da ima tehnologiju koja jamči prinos. A prihod od prodaje zadruga je trebala iskoristiti za vraćanje kredita, dok bi dio ostajao obiteljima. Svaka obitelj potpisala je dizanje kredita od 750.000 kuna (sad 100.000 eura), ali korisnik kredita bila je zadruga, a oni su dobili samo 10 posto za pripremu zemljišta. Za ostatak kredita Stefanović je preko zadruge trebao osigurati plastenike, grijanje, sadnice, posude, računala i svu drugu opremu. Neke obitelji nisu ni dobile sadnice niti bilo što drugo. Oni koji su dobili sadnice kažu da su bile loše i da nije bilo uroda uz tu tehnologiju. Vještak je u službenome mišljenju rekao da je tehnologija prijevara kako bi se izvukao novac. Porezni nadzor i svjedočanstva zaposlenih koji su sadržani u prvoj presudi to su i potvrdili. Stefanović je dizao gotovinu, preskupo ugovarao radove, pa dobivao novac izvođača u svoj džep, kupovao skupe automobile, odsjedao u luksuznim hotelima u Srbiji. A sve to novcem branitelja... Godinama je bio nedostupan i hrvatskom pravosuđu. Iako je zadruga dobila novac od kredita, isključivo je ona po ugovoru bila jamac/platac, banka je prodala dugove i obitelji su dobili ovrhe jer zadruga nije imala ni imovine ni novca koji je izvučen. Stefanović nam ranije nije htio dati nikakav komentar, a na prvom suđenju uopće nije iznosio obranu.

I druge njegove žrtve koje vode postupak su očajne. Darko Lugarić (67) nekad je bio zapovjednik 2. bojne u virovitičkoj 127. brigadi Hrvatske vojske. I on je ušao u dobroj vjeri u projekt, a ispričao nam je ranije da mu se supruga nakon prijevare razboljela i preminula. I njihovu kuću, u kojoj živi, agencije pokušavaju prodati. Stjepan Klasić iz Rovišća pored Bjelovara svjedočio nam je kako je sa suprugom morao sve napustiti i otići raditi u Njemačku, ali je uspio otplatiti dug. Josip Matak iz Bjelovara morao je podignuti kredit za isplatu duga da ne izgubi kuću. Još ga nije otplatio i odlučio je aktivno se boriti.

- Sve nam uzimaju, ali dok je ostao goli život, mi ćemo se boriti. Ne mogu vjerovati da se ovaj postupak toliko odugovlači dok nama braniteljima uzimaju imovinu. Kao da to nekome odgovara! Ovo je čista diskriminacija svih nas branitelja koji smo prvo prevareni, a sad nas i sudovi diskriminiraju - rekao nam je Matak, također ogorčen što će obitelj suborca Kolara izgubiti nekretnine čekajući presudu da je prevarena.