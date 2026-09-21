Od kuda će Josipa platiti državi 130.000 eura? Živi u luksuznom stanu, ali je službeno - sirotinja

"Magistra međunarodnih odnosa i diplomacije, nezaposlena, udana, majka maloljetnog djeteta, bez imovine, nije služila vojsku, bez vojnog čina, neodlikovane, neosuđivane, vode se drugi kazneni postupci, uhićene 29. svibnja 2020., nalazila se u istražnom zatvoru od 29. svibnja 2020. do 29. rujna 2020".

To je bio službeni opis Josipe Rimac, danas Pleslić iz optužnice podignute prije četiri godine. Sada je u tom slučaju, u kojem se tereti za namještanje poticaja za stočare i promjene zakona, sređivanje državnih stručnih ispita, sređivanje poticaja za obrte koji ih nisu trebali dobiti i sređivanje zapošljavanja preko veze, postigla nagodbu s Uskokom. Nekadašnja HDZ-ova "kninska kraljica" će ići na 20 mjeseci u zatvor, ali treba platiti i 130.000 eura kazne. I upravo zato se postavlja pitanje otkud će platiti taj iznos? Treba naglasiti da Pleslić čekaju još dvije podignute, ali sudski nepotvrđene optužnice u slučaju vjetroelektrane i u slučaju zadarskog sveučilišta.

Još dok nije bila optužena ni za što, nego je bila državna tajnica u Ministarstvu uprave, 24sata su u nekoliko navrata analizirali njene torbice, cipele i haljine. Vrijedili su značajno više nego se je mogla priuštiti s tadašnjom plaćom i nikada nije sasvim jasno objasnila otkud novci. Nakon uhićenja prije više od šest godina, samo su se nizale optužbe od koga je uzimala ili mito ili samo radila usluge za protuusluge.

No, i tada u imovinskoj kartici, a i danas, Rimac bi se mogla podvesti pod građane s ispodprosječnom imovinom. U Kninu je njen nekadašnji suprug imao tri stana. Sva tri ih je dobio od države iako nije imao pravo. Za to je osuđena Josipina prijateljica koja je u to doba bila nadležna za dodjelu stanova, ali na izuzetno neobičan način, Rimac je tada izbjegla Uskokovu istragu. Ti stanovi su i danas, nakon razvoda i novog bračnog druga, ostali bivšem suprugu.

U imovinskoj kartici iz 2020., netom prije uhićenja, bilo je navedeno da ima osobnu štednju od tek 100.000 kuna, jednu dionicu HT-a. Tada je obitelj imala dva automobila za koji su digli kredit ili plaćali leasing.

Danas je Rimac udana za Josipa Pleslića, čovjeka koji se povezuje i s naftnim poslovima, a uz njegovo ime se veže 10-ak ugašenih i aktivnih tvrtki. Rimac je danas vlasnica samo pola kuće u Vodicama koju je naslijedila sa sestrom. Radi se o lijepo uređenoj katnici koja je do smrti glasila na oca iako su susjedi govorili da je uređuje upravo Josipa. Ta kuća se spominje i u optužnicama jer je Rimac u zamjenu za protuusluge, dobivala radove i opremu za kuću. To je danas njeno jedino vlasništvo.

Ipak, živi u luksuznom stanu od 129 četvornih metara u zagrebačkim Šestinama koji vrijede kao elitna lokacija. Iako u njemu živi s novim suprugom, taj stan je u vlasništvu tvrtke J.S.K. u kojoj je novi suprug direktor, ali ne i vlasnik. Lani, prije izbora, kada se Josipa kandidirala za gradonačelnicu Knina, otkrili smo da je još uvijek bila prijavljena u Kninu - na adresi stanova bivšeg supruga.

Posrnula kninska kraljica je prošla i kroz fazu bolesti, a onda se ipak zaposlila. Prvo je radila u podružnici sarajevskog Građevinskog poduzeća GŽP u Slavonskom Brodu, tvrtke u vlasništvu slavonskobrodske obitelji Opačak čija glava Tomo je čest gost crnih kronika. Lani smo otkrili da je Josipa zaposlena u srednje velikoj IT tvrtki Verso Altima koja ima središte u Zagrebu. Nije u upravi ili vlasništvu tvrtke kojoj je vlasnik poduzetnik Marko Gerenčir. Lani smo zvali Gerenčira, ali nakon što nam se prvi puta javio, više nije želio obrazlagati zašto je zaposlio Uskokovu optuženicu i koje poslove radi za njega. U ovom trenutku nije nam poznato je li još u tvrtki ili je ponovno promijenila posao.