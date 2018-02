'Agrokor ne plaća AlixPartners, a 140 savjetnika je premalo...'

Borislav Škegro gostovao je u Točki na tjedan na N1 televiziji i komentirao stanje u Agrokoru.

Ekonomist i bivši ministar financija smatra da je nakon afere sa savjetničkim plaćama u Agrokoru, pozicija potpredsjednice Vlade Martine Dalić "čvršća nego ikad" te da su o cijelom slučaju Predsjednica i šef Sabora bili obmanuti.

- Martina Dalić u onom dijelu u kojem je bila ključna osoba za pripremu i provođenje privremene uprave po mojoj procjeni nije bila nikad čvršće i jače pozicionirana nego danas. Svi relevantni čimbenici znaju da je napravila odličan posao i ono što je morala. Ni predsjednica ni predsjednik Sabora nisu bili u potpunosti informirani o čemu se radi, tko koga angažira, o čemu se radi. Oni su bili obmanuti dezinformacijama koje su se plasirale na ovoj priči - rekao je Škegro.

Texo Management, podsjetimo, dobiva za svoje usluge oko 250 tisuća kuna tjedno od savjetnika za restrukturiranje, AlixPartersa. Ukupna naknada profesionalnim savjetnicima do okončanja postupka izvanredne uprave i nagodbe procjenjuje se na oko 58 do 69 milijuna eura. Škegro smatra da 140 savjetnika, koliko je angažirao AlixPartners nije previše, kao niti iznosi koje oni dobivaju.

- To ne samo da je normalno, to je premalo. Agrokor ima 77 poduzeća. Da imate dva po poduzeću, to je više od 140. Proces koji se provodi nad Agrokorom financijskog i poslovnog restrukturiranja zahtijeva armiju ljudi. Zato je potreban Alix Partners. Tko su oni? To su jedna od vodećih tvrtki specijaliziranih za restrukturiranje tvrtki koje zapadnu u probleme kao Agrokor. Imaju 1600 zaposlenih i djeluju diljem svijeta. Alix Partners su pobijedili na javnom natječaju i dali najjeftiniju ponudu, kad je privremeni upravitelj, u ime vjerovnika raspisao natječaj. Sve su bile renomirane svjetske tvrtke, jedan od njih je bio i famozni Alvarez. Alix Partners je FC Barcelona u nogometu i dobio posao da vodi proces restrukturiranja Agrokora. Ramljak organizira proces u ime vjerovnika. On je onaj koji je domaćin i nudi stol za postizanje nagodbi i u ime vjerovnika koji traže nagodbu i oni su izabrali Alix Partners, koja angažira svoje podizvođače u Hrvatskoj. Za takve vrste poslova nažalost kadrovi koji se vrte u našoj javnosti nisu kvalificirane. Uzimaju ljude koji su završili najeminentnija svjetska sveučilišta, takve ljude traže gdje god oni bili, u kojoj god kompaniji i tako su došli ovi ljudi. Strani vjerovnici su angažirali Alix Partners, a oni su angažirali domaće podizvođače, koje plaća Alix Partners.

Na pitanje zašto bi AlixPartners plaćali visoke iznose, ako se zna da je Texo Management radio poslove za višestruko manje iznose, Škegro je kazao:

- A tko ste vi da postavljate to pitanje? Tko smo vi i ja da mi propitujemo koga plaća Alix Partners? Mislite da su oni mutavi i ne znaju što oni rade? Želite nadgledati koga će angažirati Alix Partners. Oni imaju svoje dioničare i upravnu strukturu.

- Agrokor ne plaća AlixPartners, nego vjerovnici. To o čemu se priča sad je to podmetanje, gdje se prvo kaže kao da su to novci iz proračuna, kao da mi to plaćamo. Alix Partners, ako ćemo ih smatrati debilnima da ne znaju što rade, jako dobro znaju koga će uzeti. Ti isti ljudi koje je agažirao Alix Partners, bili bi angažirani od strane bilo kojeg drugog ponuđača, jer su to ljudi koji imaju kompetencije i ne može ih se zamijeniti ljudima koji ih nemaju.

- Imaju kompetencije i htjeli su raditi taj posao. Sad vjerojatno proklinju dan kad su podcijenili hrvatsku mogućnost politiziranja svega i kad ih prozivaju ljudi koji nemaju što drugo - rekao je Škegro.