Agronomska škola ima novog ljubimca: 'Aš je dolutao u našu školu i dobio čak 545 prijatelja'

Aš je naš!, skandirali su i više nego sretni učenici Agronomske škole u Zagrebu kad su prije šest mjeseci saznali da će dobiti školskog ljubimca psa. Taj četveronožac, pasmine Jack Russell terijer, doslovno je dolutao u dvorište škole u četvrti Dubrava, što zapravo i nije bilo teško s obzirom na to da je ono površine dva hektara.

- Ušao je u školsko dvorište u kojem uvijek ima djece, bilo nastave ili ne. Zapravo, nije prvi pas koji je dolutao. Kao i do sada, pozvali su me da ga pomognem vratiti vlasniku. Bio je prijateljski raspoložen te smo ga odveli do veterinara tu u Dubravi kako bi ga pregledao i očitao mu čip - počeo je priču o vižljavom psiću ravnatelj Agronomske škole Ivica Marinić. Tad, kaže nam, nisu uopće razmišljali da bi škola udomila psa. A ideja se javila odmah po pozivu veterinara.

- Uspio se čuti s vlasnikom, koji je rekao kako je pas odavno od njega otišao. Tad ga nije imao gdje smjestiti i nije ga želio nazad. Zapravo ga se odrekao. Saznali smo tad da pas ima osam godina i ostalo je samo pitanje hoće li se vratiti na cestu ili ćemo ga zadržati u školi. Odlučili smo se za ovo drugo i tad je sve krenulo - priča nam veselo ravnatelj škole, koji je i sam zavolio psa.

Prvo su mu pružili ono čega na ulici nije bilo, a to je pregled veterinara. Cijepljen je, kastriran i očišćen. U međuvremenu je dobio pravu kućicu i ograđeno dvorište od 80 četvornih metara.

- Sredili smo mu drvenu kućicu kraj jednog stabla na mjestu našega vrta. Ima dovoljno prostora za trčanje i oprezni smo kad izlazi, da ne bi opet osjetio 'zov ulice' i slučajno odlutao. Uvijek je netko u blizini i nikad, zapravo, nije sam - priča Marinić. Dodao je kako je to zapravo prvi službeni školski pas. Iako je Agronomska škola, nekad poznata kao Poljoprivredna, orijentirana na životinje, biljke i sve što ih veže, do sada ga nisu imali. Dok on nije stigao, imali su samo kokoši i plastenike. Priznaju da im je Aš i simbolički dobro došao te da ima oko 545 prijatelja, koliko učenika i nastavnika imaju u školi.

Temperamentan je

- Mi u sklopu škole imamo lijepu simulaciju seoskog dvorišta, prikaz agroturizma. Vi, barem u Hrvatskoj, u svakom takvom imate jednog psa koji dočekuje goste. Tako je i sad naš pas prvi na ulazu na poligon i djeca su oduševljena - pojašnjava ravnatelj i otkriva da je zapravo prijateljstvo između ljudi i životinja bio jedan od motiva zašto su ga zadržali.

- Djeca su se sprijateljila s njim. Osjetila su njegovu ljubav, a i on je dobio dom kad ga već nisu željeli nazad. Postao je sad pravi zaštitni znak škole. Po prvim slovima je dobio odmah i ime Aš, izvikuju stalno tu parolu: 'Aš je naš' - govori ravnatelj.

A kakav je on ljubimac? Priznaju odmah da je temperamentan. Obožava i vodu pa su mu tijekom ljeta nabavili bazen kako bi se mogao osvježiti. Nema više od deset kilograma, stalno je aktivan i lako ga je zavoljeti. Učenici ga uglavnom vode u šetnju na uzici. Ravnatelj priznaje da na njih sve djeluje terapijski.

- I ja, kad želim pobjeći od svega, uzmem stolac i odem k njemu. Jako je drag i veseo. Odveo sam ga i nekoliko puta svojoj kući dok je bilo ružno vrijeme jer i sam imam psa. Iskreno, razmišljamo da mu dovedemo i društvo, a prvi je cilj pripremiti mu prostor u kojem će boraviti tijekom zime - kaže ravnatelj.