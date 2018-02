Agropultiranje: Mogu li Dalić i Ramljak 'preživjeti' Agrokor?

Od Plenkovića ne očekujem ništa drugo nego da pod hitno, dekretom, smijeni Ramljaka i potpredsjednicu Vlade Martinu Dalić, koja je vrlo duboko involvirana u aferu. Vikao je to uzrujano u petak ujutro Krešo Beljak, predsjednik HSS-a na konferenciji za novinare, komentirajući unakrsno “rešetanje” Dalić i Ramljaka dan prije pred saborskim Odborom za gospodarstvo.

I zaista, u zraku se sve jače nazire pitanje smjena potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Dalić te Vladina povjerenika za Agrokor, Ramljaka. Na četverosatnom ispitivanju u četvrtak Dalić i Ramljak unakrsno su odgovarali na pitanja saborskih kolega.

Izgledali su kao dobro uigrani tim. Dalić je pritom priznala da je upravo ona, često do sitnih noćnih sati, pisala ‘lex Agrokor’. Opravdala je to činjenicom da je jedina s dovoljno iskustva, struke i titula. S druge strane, Ramljak je preuzeo odgovornost za skupe konzultantske ugovore koje je u Agrokoru dobila njegova bivša tvrtka Texo Managment. U tjedan dana za savjetovanje im je isplaćeno gotovo 250.000 kuna.

Foto: 24 sata

- Očekivao sam da će netko Ramljaku uručiti kitu cvijeća ili nešto slično te mu čestitati na njegovoj velikoj žrtvi koja stoji 250.000 kuna tjedno i koja će stajati sljedeći period - ironično je dan kasnije komentirao Beljak. Dodao je da mu je žao što dio zastupnika ne vidi ili ne želi vidjeti, a onda i stati na kraj pljački koja nadmašuje sve prethodne privatizacijske pljačke u Hrvatskoj tijekom posljednjih 28 godina. Martinu Dalić izravno je optužio da upravlja i manipulira Hrvatskom, a kako je rekao, iza nje najvjerojatnije stoje Borislav Škegro i cijela ekipa iz devedesetih. Beljak je opleo i po premijeru ustvrdivši kako se ne može načuditi njegovu manjku hrabrosti po pitanju smjene Ante Ramljaka i Martine Dalić.

- Čini mi se da nema dovoljno hrabrosti, da ne kažem da je kukavica, da riješi određene stvari. Siguran sam da bi mu to donijelo pozitivne, a ne negativne poene. Zdravka Marića ili Martinu Dalić osobno nikad ne bih trpio u Vladi da sam premijer čistih ruku, što Plenković najvjerojatnije jest. Ne znam zašto to radi, zašto trpi - upitao se Beljak naglasivši kako štetu od premijerova nedjelovanja trpe svi građani Hrvatske. I dok oporba “grmi” da Plenković mora razriješiti dužnosti i Dalić i Ramljaka, premijer je i dalje dosta suzdržan. Dalić od početka mandata gomila gafove pa je pravo malo čudo što je još na aktualnoj poziciji. U HDZ-u se itekako pamte njezini istupi, od deranja na Miru Bulja u Saboru zbog neslaganja oko gradnje termoelektrane Peruča, preko donacije u iznosu od 4000 kuna stranci Pametno, pa do lažnih obećanja kako neće biti otpuštanja radnika Konzuma i zatvaranja poslovnica.

Ono što joj HDZ-ovci najviše zamjeraju zapravo nije ni radila, a nije predlagala reforme niti olakšala hrvatsko gospodarstvo, što su vladajući od nje očekivali. No Dalić je, zahvaljujući Plenkoviću, još sigurna na poziciji. S druge pak strane, Ante Ramljak je u nešto boljem položaju. Iako je u petak izjavio da je spreman preuzeti odgovornost ako se dokaže da je korumpirao proces spašavanja Agrokora, njegovu poziciju, prije svega, uvjetuje nagodba. Tako Ramljakovo radno mjesto ovisi prvenstveno o vjerovnicima. Uz to, činjenica da je londonsko pravosuđe prihvatilo ‘lex Agrokor’ itekako daje vjetar u leđa Ramljaku da svoju poziciju održi, barem još neko vrijeme.