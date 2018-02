'Šef Sabora je jedini bio iskren. Rekao je: Todoriću, moraš otići'

Sada je neosporno da je politika odigrala glavnu ulogu u cijelom slučaju Agrokor. Moj prvi susret s politikom je bio kad me jedna od velikih svjetskih banaka zvala i počela priču da imaju komunikaciju s predsjednikom Sabora, da on o meni perfektno govori i ako treba što pomoći. To je bilo nekoliko puta uzastopno i nisam mogao biti toliko bahat da ne odgovorim na pozive predsjednika Sabora, a jednako tako sam bio svjestan da nisam poznavao ni njega ni premijera, pa sam mislio da je red da se javim i njemu i nađem se s obojicom, počinje ispovijed bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić u novoj objavi na svojem YouTube kanalu pod nazivom 'Kako je otet Agrokor'.

Dalje priča kako je nazvao ured premijera i dogovorio sastanak te su mu se, kaže, kasnije najavili potpredsjednica Vlade i ministar financija.

- Iznenadio sam se zbog ponašanja potpredsjednice Vlade koja je tada, i na buduće sastanke, dolazila kao da je potpuno pripremljena, kao da je bila zadužena za ono što se u konačnici i dogodilo, a to je nacionalizacija Agrokora - kaže Todorić dodajući kako su tražili od njega dokumentaciju, najviše oko dobavljača.

- To je bio jedan čudan sastanak po noći. Na njemu su bili premijer, predsjednik Sabora, potpredsjednica Vlade i ministar financija, ja i moj suradnik Ivan Crnjac. Jedini koji je tamo bio iskren bio je predsjednik Sabora koji mi je rekao 'Todoriću, ti si tu napravio puno dobroga, ali trebaš otići'. Ja se s njim nisam složio, ali je bio energičan i iskren. Zatim su počeli medijski napadi na Agrokor i mene osobno - rekao je i zatim pokazao rejtinge Agrokora koje je objavila agencija Moodys.

U to vrijeme predsjednik Sabora bio je Mostov Božo Petrov.

- Agrokor je imao rejting B2, a današnja izvanredna Uprava ima rejting CA. Znači, i njima su spustili rejting, a oni i danas uredno posluju - ističe Todorić.

Foto: screenshot/Youtube

CIJELI VIDEO POGLEDAJTE OVDJE: