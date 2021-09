Mirela Ahmetović (SDP), Damir Habijan (HDZ), Hrvoje Zekanović (Hrvatski suverenisti), Daniel Spajić (Domovinski pokret), Dario Hrebak (HSLS) i Nikola Grmoja (Most) bili su gosti HRT-ove emisije Otvoreno gdje su razgovarali o političkoj korupciji.

Habijan kaže da ne može komentirati što će biti s njegovim stranačkim kolegom iz Kutine, gradonačelnikom Zlatkom Babićem, kojeg USKOK prati zbog kupovine gradskih vijećnika i uhljebljivanja. Dodao je da su to tajne radnje i da o njima ne možemo biti obaviješteni te da treba poštovati određenu hijerarhiju, stranačka tijela i Statut.

- To je samo dokaz da pravosuđe jest neovisno i da će obaviti svoj posao. Nakon toga ćemo vidjeti. Kada govorimo o kaznenoj odgovornosti mislim da pravosuđe jest neovisno - rekao je.

Vezano za slučaj Stjepana Kovača, Mirela Ahmetović (SDP) je rekla da za razliku od Habijana iz HDZ-a nema nikakvu potrebu zazivati neovisno pravosuđe da bi iskazala stav SDP-a prema takvim postupcima.

- Ako je takav postupak zaista bio istinit i ako je inscenirao prijetnje smrću, kolega Kovač je učinio najgluplji potez otkad se ja bavim politikom - rekla je Ahmetović i dodala da je žalosti što se to predstavilo kao dio slučaja Matije Posavca, međutim, ne radi se o korupciji ni o primanju mita.

- Ono što me žalosti - dodaje, je da se to predstavilo kao dio slučaja Matije Posavca.



- Na taj način se pokušalo ući u nekakve koruptivne radnje primanja mita što je gospodin Posavec zapravo i priznao što nema veze s SDP-ovim Kovačem. Ne umanjujem činjenicu da je postupak Kovača nedopustiv, pa rekla bih i glup, međutim, ne radi se o korupciji ni o primanju mita.

Habijanu je uzvratila izjavom da jednom moramo stati na kraj evidentnoj koruptivnoj radnji za što postoje snimci.



- Pa svi građani Republike Hrvatske su čuli jasni snimak gdje se govori o tome da gospođa Cvrtila ne smije raditi protiv interesa HDZ-a i to joj nalaže predsjednik vijeća iz redova HSLS-a. I o čemu mi pričamo? Naravno, slažem se s gospodinom Habijanom, moramo čekati pravosuđe, moramo vjerovati u neovisnost institucija, ali moramo i stvari nazvati pravim imenom - rekla je Ahmetović.

Dario Hrebak je rekao da za sve pravila moraju biti jednaka.

- Tko god se ogriješi o zakon pa čak i Štef Kovač, Matija Posavec - jednaka pravila za sve, a to je zatvor. Jedina stvar koja se može razlikovati, to je trajanje, kaže Hrebak i dodaje da je raspustio županijsku i gradsku organizaciju i dodaje kako su se svađale dvije struje.



- To je bilo tijekom ljeta. I što god da je, dobro je da je izašlo. Rekao sam svojima, sve što je nedopustivo, treba prijaviti, ali ne meni, nego nadležnim institucijama. Dobro je da je gospođa to prijavila. Mi smo izbacili gospodina Kljakića iz stranke, pokrenut je bio postupak i protiv gospođe Cvrtile, ali je odlukom statutarne komisije ostala u HSLS-u - kaže.

Za gužvu u Domovinskom pokretu i to da je gospođa Brajković došla na posao s odvjetnikom, Daniel Spajić kaže kako to nije bilo ništa spektakularno.

- Bila je policija, mi smo zvali policiju iz stranke, jer je odvjetnica ušla u prostorije što nije smjela - rekao je.



Na pitanje da su navodno nestali financijski dokumenti, kaže kako on to ne zna:



- Trebalo bi najprije provaliti glavna vrata, a onda ormarić.



Kada govorimo o pravosuđu, ono je sve samo ne neovisno smatra Spajić.



- Mi kad odemo iz ove emisije van, sve će biti isto kao i kad smo došli u emisiju. Kad bude pravosuđe neovisno, HDZ neće imati svrhu da postoji. Činjenica je da u Hrvatskoj nisu svi ljudi korumpirani, ali i to da dvadeset godina nema pomaka. I opet će sutra biti isto i ovi koji su uhićeni, neće završiti u zatvoru, ako i završe izaći će za godinu dana, bit će kratko. O tome se za godinu dana više neće pričati, to je Hrvatska - rekao je.