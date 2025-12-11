Obavijesti

KAD ZASTUPNICI PARKIRAJU

Tu se ne može parkirati, ali on je iz Možemo: 'Ma teško je naći mjesto, žao mi je. Žurio sam se'

Tu se ne može parkirati, ali on je iz Možemo: 'Ma teško je naći mjesto, žao mi je. Žurio sam se'
Činjenica jest da sam nekoliko puta tamo parkirao i to kad sam bio u najgoroj žurbi, kazao nam je saborski zastupnik Možemo!.

Automobil saborskog zastupnika parkiran i blizini privremene zgrade Sabora na zagrebačkom Černomercu na mjestu, koje nije regularno parkirno mjesto, snimio je čitatelj 24sata. Zastupnik Možemo! Damir Bakić potvrdio nam je da je riječ o njegovom automobilu. Na navedenom mjestu, navodi, ima nekoliko pozicija na kojima se vozači redovito parkiraju, ali to nisu regularna parking mjesta.

-  Činjenica jest da sam nekoliko puta tamo parkirao i to kad sam bio u najgoroj žurbi, u situacijama kada sam jurio na sjednicu. Činjenica je da to nije regularno parkirno mjesto - kazao nam je Bakić.

Pronalazak parkinga u blizini zgrade Sabora nije lako, a Bakić napominje kako za prazno mjesto u blizini potrebno imati dosta sreće.

- Savršeno sam svjestan da to nije regularno parkiranje. Pogriješio sam, žao mi je. Najluđe je to što sam u više od 90 posto slučajeva na biciklu - naveo je Bakić. 

      

