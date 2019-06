Ai Weiwei posjetio Assangea: "Zdravlje mu se pogoršava"

Kineski disident i umjetnik Ai Weiwei posjetio je osnivača WikiLeaksa Juliana Assangea u zatvorskoj bolnici i rekao da se njegovo zdravlje "pogoršava", pozivajući time Britaniju i ostale europske zemlje da spriječe njegovo izručenje Sjedinjenim Državama.

Ai, koji živi u Berlinu, rekao je da je u utorak posjetio 45-godišnjeg Australca u zatvoru Belmarsh zajedno s Assangeovim ocem, dan prije nego što britanski sud treba održati saslušanje oko zahtjeva za američkim izručenjem.

"On je u zatvorskoj bolnici i zdravlje mu se pogoršava", napisao je Ai na Twitteru i Instagramu.

I visited Julian Assange with his father today at 2pm. He is in the prison hospital and his health is deteriorating. He is grateful for the support given to him. The UK and Europe must defend human rights and stop… https://t.co/1vGNwaPEgA