Air force Jan: 'Ovo mi je najbolji dan! Želim odmah poletjeti, a kada narastem bit ću pilot!'

Jan nije znao u što bi prvo pogledao, što je od čega zanimljivije, što više svijetli, što ga više privlači. Žamor ljudi, zvuk kotačića na koferima, reklamni panoi, raspored letova na velikom ekranu, ogroman prostor, čaroban i zastrašujuć istovremeno, nebrojeno smjerova kojima se može krenuti, sve se to odjednom ukazalo pred njim. I kako će nam kasnije otkriti, ispalo je luđe nego u njegovoj mašti.

- Ovo je najbolji dan ikad - rekao je Jan Balić (13), dječak s autizmom iz Zagreba. Slušao je pozorno sve što je ekipa Međunarodne zračne luke Zagreb govorila o samoj zračnoj luci koju je toliko strastveno želio vidjeti. Priznao nam je to još pred Božić i nismo mogli odoljeti, a da mu ne ispunimo tu želju. Dobri ljudi dviju kompanija, Croatia Airlines i Zračna luka Franjo Tuđman, pročitali su naš tekst i javili nam da dovedemo Jana. Sada smo ga, onako dirnutog, razrogačeih očiju i širokog osmijeha na licu, proveli da vidi doslovno svaki centimetar aerodroma i ostvarili mu san o kojem već dugo sanja. Odveli smo ga i u avion, posjeli u kokpit i upoznali s pilotom.

Sve je mogao postiskati

Jan nije mogao vjerovati svojim očima.

- Toliko gumbića! - uskliknuo je. Ali kada mu je pilot Ozren Maljković Žemva (51) dopustio da neke gumbiće i isproba, njegovoj sreći nije bilo kraja.

- Ovo je ručka za snagu, to povučeš i tako daješ gas. Hajde, pokušaj - rekao mu je dugogodišnji pilot Croatia Airlinesa u Airbusu 320 kojeg je Jan imao priliku razgledati. Jan je snažno stisnuo gas nekoliko puta zaredom. Momentalno je zavapio kako želi biti pilot. Pilot Maljković Žemva koji ima 27 godina radnog staža, dao mu je par savjeta kako da ostvari želju.

- Moraš puno učiti i imati dobre ocjene. Baš kao i do sada - rekao je pilot od sreće izbezumljenom Janu koji je ubrzo otrčao i do putničkih sjedala kako bi i njih isprobao. Vezao je pojas baš onako kako mu je rekao stjuard Filip Bajza (22). Jan je doznao i da avion u kojem se nalazi inače prima 174 putnika, te vozi po Europi, sjevernoj Africi, a bio je i u Kini.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na proljeće će na izlet avionom

Od osoblja Zračne luke naučio je kako teku pripreme za let. Naučio je kako se registriramo, prolazimo kroz sigurnosnu kontrolu i kako odlazimo do izlaza za avion. Fasciniralo ga je kako se avion veže na tunel za ukrcavanje te sam prolazak kroz tunel da bi ušao u zrakoplov. Drugim riječima, malenome se prolazak kroz putnički terminal svidio baš kao i sam posjet avionu. Jedino što ga je pomalo kopkalo na kraju priče, bilo je to što avion nije poletio. Zaposlenici Croatia Airlinesa objasnili su mu da je trenutno jako loše vrijeme za putovanje i da se puno aviona vrati odmah nakon polijetanja. Time su ga malo utješili i obećali mu da će moći poletjeti čim se proljepša vrijeme. Poklonili su mu karte da može na izlet sa svojom obitelji.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Možemo li odmah? Bio bih presretan kad bismo mogli odmah poletjeti - ponovio je nekoliko puta Jan. Sada jedva čeka proljeće. Dio sna mu se ostvario, a za drugi dio će samo još malo pričekati. Ono što je sigurno, kako Janova mama kaže, je da ga taj san neće napustiti.

San koji traje

Zaluđenost avionima počela je onog dana kada je shvatio da mu je djed već bio na aerodromu.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Naime, Jan se s djedom vozio u autu i jedna mu je sitnica posebno zapela za oko. Čovjek bez mašte i znatiželje rekao bi - običan komadić papira. Ali Janu je otpočetka taj papir mirisao na avanturu. Dočepao se te primamljive stvarčice i dobro je proučio. Bila je to parkirna karta s aerodroma u Zadru. Aerodrom. Jan tamo nikad nije bio. A uvjeren je da nema boljeg mjesta. U njegovoj se glavi odigrao cijeli film vezan uz zračnu luku.

- Ta nam parkirna karta tako već mjesecima stoji na stoliću u dnevnom boravku i nitko je ne smije dirati, ili ne daj bože maknuti. To nam je svetinja - rekla nam je pred sam Božić Jelena (37), Janova mama. Dodala je tada da je Jan istražio na internetu sve što se u vezi zračnih luka istražiti moglo i sve što želi je posjetiti je. Priznaje kako je mislila da će Janova opsesija aerodromom i avionima polako slabjeti i da je će je u konačnici zamijeniti neka druga, kako je bilo do sada.

- Izgleda da je ovog puta baš zagrizao. Ne pušta ga ta želja. Zato bih voljela da mu se ostvari. Njegovoj sreći ne bi bilo kraja - rekla je Janova majka prije mjesec dana.