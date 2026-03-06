Obavijesti

News

Komentari 0
IZDAN APEL

Akcija u Pazinu! Policija u subotu premješta i uništava bombu iz Drugog svjetskog rata

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Akcija u Pazinu! Policija u subotu premješta i uništava bombu iz Drugog svjetskog rata
Foto: PU istarska

Za vrijeme provođenja akcije pristup tom području bit će ograničen i s kopna i s mora, a prema procjeni policije mjere osiguranja trajat će najkasnije do 15 sati

Admiral

Policija će u subotu u Pazinu premjestiti i uništiti zrakoplovnu bombu iz Drugog svjetskog rata koja je pronađena krajem veljače, izvijestila je PU istarska.

Riječ je o minsko-eksplozivnom sredstvu koje je 27. veljače pronađeno u Ulici Dinka Trinajstića u Pazinu. Zbog sigurnog uklanjanja bombe policija će provesti posebnu akciju kako bi se ona najprije premjestila s mjesta pronalaska, a potom transportirala i uništila na sigurnoj lokaciji.

ŽESTOKI UDAR VIDEO Brutalna eksplozija je zatresla Dubai: Sve su snimili, pogledajte trenutak udara...
VIDEO Brutalna eksplozija je zatresla Dubai: Sve su snimili, pogledajte trenutak udara...

Akcija će započeti u subotu oko 8 sati, nakon čega će bomba biti prevezena do bivšeg vojnog poligona Marlera gdje će biti uništena. Za vrijeme provođenja akcije pristup tom području bit će ograničen i s kopna i s mora, a prema procjeni policije mjere osiguranja trajat će najkasnije do 15 sati.

Iz policije su apelirali na građane da za vrijeme akcije ne prilaze zonama osiguranja koje će biti uspostavljene na terenu te da slijede upute policijskih službenika kako bi se osigurala sigurnost građana i svih sudionika uklanjanja eksplozivnog sredstva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'
IZ MINUTE U MINUTU

LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'

Šesti dan rata, Kurdi iz Iraka napali Iran koji sve rijeđe lansira rakete na Izrael. Hrvati napuštaju Bliski istok, a Teheran prijeti napadom na nuklearnu elektranu
DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'
UŽAS U ISTRI

DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'

Kako doznajemo, na tijelima nema tragova nasilne smrti. Policija tek treba utvrditi identitete s obzirom da su tijela u raspadajućem stanju
U Hrvatsku jutros stiglo još 271 ljudi avionima s Bliskog istoka; Iranci udarili izraelski aerodrom
IZ MINUTE U MINUTU

U Hrvatsku jutros stiglo još 271 ljudi avionima s Bliskog istoka; Iranci udarili izraelski aerodrom

Sedmi dan rata, sve su glasnije o aktivaciji iračkih Kurda koji bi mogli jurišati na Iran umjesto američke vojske. Trump već razmišlja o intervenciji na Kubi, a u Iranu poručuju da su spremni na invaziju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026