Akcija u Pazinu! Policija u subotu premješta i uništava bombu iz Drugog svjetskog rata

Policija će u subotu u Pazinu premjestiti i uništiti zrakoplovnu bombu iz Drugog svjetskog rata koja je pronađena krajem veljače, izvijestila je PU istarska.

Riječ je o minsko-eksplozivnom sredstvu koje je 27. veljače pronađeno u Ulici Dinka Trinajstića u Pazinu. Zbog sigurnog uklanjanja bombe policija će provesti posebnu akciju kako bi se ona najprije premjestila s mjesta pronalaska, a potom transportirala i uništila na sigurnoj lokaciji.

Akcija će započeti u subotu oko 8 sati, nakon čega će bomba biti prevezena do bivšeg vojnog poligona Marlera gdje će biti uništena. Za vrijeme provođenja akcije pristup tom području bit će ograničen i s kopna i s mora, a prema procjeni policije mjere osiguranja trajat će najkasnije do 15 sati.

Iz policije su apelirali na građane da za vrijeme akcije ne prilaze zonama osiguranja koje će biti uspostavljene na terenu te da slijede upute policijskih službenika kako bi se osigurala sigurnost građana i svih sudionika uklanjanja eksplozivnog sredstva.