UŽAS U ZAGREBU Pokušao ubiti ženu nožem. Uhitili su ga

Zagrebačka policija uhitila je 71-godišnjaka koji je rano jutros, oko 3:30 sati, u stanu na području Susedgrada oštrim predmetom napao 66-godišnju članicu obitelji. Liječnici Kliničke bolnice Sveti Duh pružili su pomoć teško ozlijeđenoj ženi, dok su policijski službenici osumnjičenika odmah priveli na kriminalističko istraživanje.

Policija trenutno utvrđuje sve okolnosti ovog napada, nakon čega će protiv muškarca podnijeti kaznenu prijavu nadležnom odvjetništvu.