Ako Božinović već nije morao zabraniti skup Torcide, puno je gore što se to nije usudio učiniti

Dalija Orešković zatražila je jučer u Hrvatskom saboru ostavku ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića zbog nedavnog prosvjeda Torcide u Splitu.

Smatra da ministar "nije u stanju osigurati provedbu zakonskih propisa", nakon što je dobila službenu potvrdu da Torcida nije na vrijeme prijavila svoj prosvjedni skup na Rivi, a ministar ipak nije zabranio njegovo održavanje.

A kako su HDZ-ovci branili Božinovića?

"Vlada već treći mandat iznalazi rješenja, unatoč svim izazovnim okolnostima, pokazuje rezultate", naglasila je zastupnica HDZ-a Danica Baričević. "Oporba upravo ovakvim raspravama pokazuje kako nije dorasla preuzeti odgovornost za upravljanje državom".

Zar je to odgovor kojim se brani ministra i potpredsjednika Vlade?

Neznanje ili strah?

Dalija Orešković potvrdila je kako nisu bili ispunjeni zakonski uvjeti za održavanje prosvjeda u Splitu, te upozorila kako Božinović "ne poznaje zakon ili se boji provedbe tog zakona".

Policija, drugim riječima, nije smjela dozvoliti održavanje tog prosvjeda jer je prijavljen manje od 24 sata prije njegova održavanja, dok zakon nalaže da se "skup mora prijaviti pet dana ranije ili u opravdanim situacijama 48 sati ranije".

Policija nije provodila zakon na splitskoj Rivi, dozvoljavajući Torcidi da radi po Splitu što hoće, pa i da vrši pritisak na pravosuđe da pusti uhićenike koji su prethodnu večer terorizirali organizatore i sudionike srpske folklorne priredbe u Splitu.

Odgovornost za to, smatra Dalija Orešković, snosi ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade.

Kako je onda HDZ-ova zastupnica došla do toga da optužuje oporbu da "nije dorasla za upravljanje državom"? Kako ona to može znati, kad oporba - kao što joj sami naziv sugerira - nije na vlasti?

I zašto ne brani Božinovića konkretnijim argumentima od komičnog skretanja pažnje na oporbu?

Ivoševićeva obrana

Možda onako kako je policiju i ministra - a zapravo Torcidu - branio Bojan Ivošević, bivši zamjenik splitskog gradonačelnika Ivice Puljka, koji je upozorio da u Zakonu o javnom okupljanju stoji kako ministar "može", ali ne "mora", spriječiti skup koji nije prijavljen na vrijeme. "Policija je uvijek organizatorima izašla u susret što je i u duhu demokracije", podsjetio je Ivošević.

Na što je Orešković putem medija odgovorila kako je bit u tome "da je ministar osobno dan uoči prosvjeda otišao u Split, a da nije imao hrabrosti čak niti reći da je riječ o nepravovremeno prijavljenom prosvjedu, a kamoli osigurati da se zakon poštuje i provodi".

Policija je pak, s ministrom na čelu, u tom "duhu demokracije" dozvolila Torcidi da izvrši pritisak na pravosuđe da pusti njihove nasilnike.

HDZ, međutim, ništa od toga nije iskoristio kao argument kojim bi odbacio zahtjev Dalije Orešković. Prema kojem Božinović, osim što ne mora, ni ne želi osigurati provedbu zakona, pa čak i onda kad skup nije bio prijavljen sukladno zakonu. Što znači da više ne može obnašati funkciju ministra.

Na političkoj razini, ključna bi bila konstatacija Dalije Orešković da se ministar Božinović "boji provedbe zakona".

A upravo je strah od reakcije na prosvjed Torcide, kao i strah u reakciji prema drugim provalama zabraniteljskog ili crnokošuljaškog nasilja, dominirao u potezima policije, odnosno ministra Božinovića, kao i u izjavama i potezima Gordana Jandrokovića i njihova šefa Andreja Plenkovića.

Strah od rulje

Njihovi napadi na oporbu, ne samo u saborskoj raspravi, nego i u svakoj incidentnoj situaciji u proteklih nekoliko mjeseci, otkrivaju strah od suočavanja s maskiranom ruljom, strah od zamjeranja nasilnicima i huliganima koji maltretiraju, zastrašuju i prijete silom svima, od nacionalnih manjina do novinara i oporbenjaka.

Umjesto da provode zakone, osiguravaju red i štite građane ove države, oni se dodvoravaju desnici, traže utočište u desničarskoj masi i upiru prstom u ljevicu, antifašiste, novinare, književnike, kritičare kako bi na taj način usmjerili juriš maskirane rulje.

Pa i na način da se dozvoljava održavanje prosvjeda Torcide u Splitu, premda za to nisu bili ispunjeni uvjeti.

Dalija Orešković prikupila je dokaze i argumente za svoj zahtjev da Božinović podnese ostavku, ali HDZ ipak nije uspio prikupiti argumente za Božinovićev ostanak u Vladi.

Udar na Plenkovića

A Božinović ne samo da na funkciji ministra nije osigurao provedbu zakona, već je pokazao da se boji provoditi zakon u obuzdavanju huligana i nasilnika koji prijete nacionalnim manjinama, građanima, ali i sudovima, pravosuđu, policiji... I još važnije, prijete državnim udarom i napadom na premijera Plenkovića, kako su to nakon splitskih incidenata posvjedočila dva HDZ-ova izvora u Nacionalu.

Pa ako HDZ gura tu tezu u javnost, da je Torcida svojim akcijama i provokacijama zapravo udarala na Plenkovića, a policija kasnije dozvolila njihov skup premda nije ispunio zakonske uvjete, tada su Božinovićeva nesposobnost, oportunizam i kukavičluk dodatni argumenti da ga se izbaci iz Vlade.

Ne zato što to kaže Dalija Orešković, nego zato što Božinović nije dovoljno zaštitio Plenkovića.

Ako zastupnica HDZ-a Baričević već optužuje oporbu da nije dorasla za upravljanje državom, Dalija Orešković potvrdila je da HDZ-ov ministar policije to zapravo ne želi.