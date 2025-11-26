'Ako država prebaci trošak lijekova na bolnice, neće svi onkološki pacijenti dobiti lijek'

Platforma Onkologija.hr i partnerske udruge objavile su otvoreno pismo Ministarstvu zdravstva i HZZO-u upozoravajući da bi najavljena Odluka Upravnog vijeća HZZO-a mogla drastično pogoršati dostupnost inovativnih terapija, osobito za oboljele od najčešćih malignih bolesti.

Udruge su iz medija doznale da se razmatra prijedlog prema kojemu bi se više skupina inovativnih lijekova dosad financiranih s Liste posebno skupih lijekova prebacilo na proračune bolnica.

Kontaktirali smo i Ministarstvo zdravstva i HZZO, no nema konkretnih odgovora.

- Molimo da se obratite HZZO-u koji će vam pojasniti detalje ove teme - odgovorili su nam iz Ministarstva zdravstva, dok su nam iz HZZO-a odgovorili da "ne mogu komentirati radne materijale jer nije riječ o konačnim prijedlozima niti usvojenim odlukama Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje".

'Ministarstvo nam ne odgovara'

Ivica Belina iz Onkologija.hr u razgovoru za 24sata upozorava da ni HZZO ni Ministarstvo zdravstva nisu odgovorili na upite udruga.

- Nisu ništa odgovorili ni iz Ministarstva zdravstva niti iz HZZO-a. Ovakva odluka da se financiranje prebaci na bolnice ne smije se donijeti jer će značajno smanjiti dostupnost lijekova. Donošenje odluke prebacilo bi odgovornost za financiranje na ustanove koje to ne mogu izdržati. Ako se odluka donese, bolnice odlučuju koliko pacijenata i kojim lijekovima mogu liječiti. Sve preko toga neće jer nemaju sredstva. Posljedice su izravne, to su tisuće ljudi koji bi bili ugroženi ako se odluka donese. Najveći problem je hoće li pacijenti, kad trebaju, dobiti pravovremeno liječenje - rekao je Ivica Belina, predsjednik Koordinacije udruga u zdravstvu u razgovoru za 24sata.

Ivana Kalogjera, predsjednica Udruge Nismo same, i sama onkološki pacijent, za 24sata ističe da situacija na terenu već sad pokazuje kako odluka o dodatnom financijskom opterećivanju bolnica može imati pogubne posljedice.

- Na skupu je jedna liječnica rekla da zbog skupe terapije na trošak bolnica u malim bolnicama pacijenti ne mogu dobivati lijek jer bolnice nemaju novca. Proračuni bolnica su ionako prenapregnuti. A terapije su užasno skupe - kaže Kalogjera.

Navodi i konkretan primjer iz djelovanja Udruge Nismo same.

- Kad smo u sklopu grupe žena skupljali novac za jednu gospođu jer bolnica nije imala novca da joj plati lijek, to je bio lijek koji je išao na teret bolnica. Nije ga mogla dobiti pa smo joj mi financirali lijek - kaže Kalogjera.

Istovremeno, ističe problem prioritetizacije javnog novca.

- S druge strane, financiramo privatne bolnice, a to je suludo. Bolnice su dužne veledrogerijama, kako će financirati ove posebne lijekove? - pita se.

Iznosi i šokantan primjer pacijentice iz Čakovca.

- Nedugo se javila gospođa iz Čakovca koja se liječila u Klinici za tumore, gdje jedan aparat ne radi. Poslali su je da sama nađe mjesto gdje može na zračenje, na kraju je morala u KBC Rijeku - dodaje Kalogjera.

Pacijentici je, kaže, HZZO odbio čak i refundaciju troškova za put.

- HZZO joj nije odobrio trošak odlaska na zračenje jer im kao nije dokazala da se u Zagrebu nije mogla zračiti, žalila se HZZO-u i odbili su joj žalbu. A morala je sama naći gdje će se zračiti i otišla u Rijeku, gdje je dobila termin da spasi živu glavu. U Zagrebu rade trenutačno tri aparata za zračenje i zato je žena otišla u Rijeku. Na Klinici za tumore jedan radi, drugi ne. Kako organiziramo preko udruge odlazak žena na zračenje, tako znamo što se sve događa. Vozimo žene na Rebro, pa na Jordanovac. I na Klinici za tumore jedan radi. J*** lud zbunjenog, ženu prebacuju kad će je zračiti, pa zakažu, pa otkažu... - opisuje situaciju s terena.

'Prijedlog je opasan'

Sanja Šutej, članica Povjerenstva za prava pacijenata Grada Zagreba, onkološka je pacijentica, kao i njezin suprug, oštro se protivi prijedlogu da se trošak skupih lijekova prebaci na bolnice.

- Ne slažem s tim prijedlogom. To se ne smije dogoditi. Bolnice su u kolapsu. Nitko od onkoloških neće pristati. To su skupi lijekovi. Posebno će biti pogođeni pacijenti iz manjih sredina. Recimo žene koje se liječe u malim bolnicama bit će prisiljene da dođu tu jer im njihove bolnice neće odobriti lijek zato što nemaju takve budžete. A neće i se pokriti putni troškovi. To su sve izmislili da uštede nauštrb pacijenata. Onkološki pacijenti jedni su od najranjivijih, to su najteži bolesnici. I muž mi je onkološki pacijent kao i ja te ne pristajemo na to da HZZO ne podmiruje te troškove. Bolnice su u dugovima. To se sve radi da se na kraju opet pogoduje privatnicima - poručuje Šutej.

Goranka Perc, koja je također bila onkološki pacijent, također ističe da bolnice ionako nemaju novca.

- Što će ti pacijenti raditi, organizirati humanitarne akcije da se liječe. Nas pacijente nitko ništa ne pita, već nas dovedu pred gotov čin. To su naši novci koje uplaćujemo, zdravstvo nije besplatno. To usmjeravanje novca prema privatnim klinikama, a ne prema ostalim javnim bolnicama pod krinkom da smanjuju liste čekanja, iznova me šokira. Ja kao pacijent više ne vjerujem ni državi ni zdravstvu. Vidite kako se odnose prema nama i našim novcima koje uplaćujemo iz plaća za zdravstvo - poručila je Goranka Perc.