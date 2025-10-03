Odgovor iz Moskve bio bi iznimno bridak. Rusija bi, kažu upućeni izvori, konfiskaciju shvatila kao najsnažniji neprijateljski akt do sada, zaprijetila nacionalizacijom i zamrzavanjem europske imovine u Rusiji.
U ZEMLJI SINKOPE PLUS+
Ako EU zamrzne rusku imovinu, odgovor Moskve bit će bridak
Čitanje članka: < 1 min
Europska unija planira “nuklearnu opciju”. Zamrznutu rusku imovinu, vrijednu stotine milijardi eura, želi ustupiti Ukrajini za projekte obnove te kao izravnu financijsku pomoć. Generalno politički motiviran plan utapa se u žitkom blatu mnogobrojnih pravnih zamki. Dodatno, valja se rizik goleme eskalacije s vlastima u Moskvi. To ga sve čini vrlo složenim i osjetljivim. Potencijalno postoje i dugoročne posljedice za europsko i međunarodno pravo. Dakle, otvara se pitanje elementarne pravne sigurnosti i međunarodnog financijskog poretka. Euroclear, depozitar koji drži oko 190 milijardi eura spomenute imovine, domicilan je u Belgiji.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+