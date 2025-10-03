Obavijesti

News

Komentari 6
U ZEMLJI SINKOPE PLUS+

Ako EU zamrzne rusku imovinu, odgovor Moskve bit će bridak

Piše Igor Alborghetti,
Čitanje članka: < 1 min
Ako EU zamrzne rusku imovinu, odgovor Moskve bit će bridak
Foto: Ramil Sitdikov/REUTERS

Odgovor iz Moskve bio bi iznimno bridak. Rusija bi, kažu upućeni izvori, konfiskaciju shvatila kao najsnažniji neprijateljski akt do sada, zaprijetila nacionalizacijom i zamrzavanjem europske imovine u Rusiji.

Europska unija planira “nuklearnu opciju”. Zamrznutu rusku imovinu, vrijednu stotine milijardi eura, želi ustupiti Ukrajini za projekte obnove te kao izravnu financijsku pomoć. Generalno politički motiviran plan utapa se u žitkom blatu mnogobrojnih pravnih zamki. Dodatno, valja se rizik goleme eskalacije s vlastima u Moskvi. To ga sve čini vrlo složenim i osjetljivim. Potencijalno postoje i dugoročne posljedice za europsko i međunarodno pravo. Dakle, otvara se pitanje elementarne pravne sigurnosti i međunarodnog financijskog poretka. Euroclear, depozitar koji drži oko 190 milijardi eura spomenute imovine, domicilan je u Belgiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Putin: 'Pokazali smo otpornost, a europski narod ne zna što je to zapravo loše u vezi s nama'
OKOMIO SE NA EUROPSKE SILE

Putin: 'Pokazali smo otpornost, a europski narod ne zna što je to zapravo loše u vezi s nama'

Živimo na raskrižju i svijet se dramatično mijenja, pa moramo biti spremni za sve. Ulozi su strahovito visoki. Multipolarnost je trenutno stanje svijeta, poručio je Putin
Kijev: Vraćena je struja u Černobilu nakon ruskog napada
SVE RADI NORMALNO

Kijev: Vraćena je struja u Černobilu nakon ruskog napada

Ruska vojska okupirala je elektranu na početku invazije na Ukrajinu 2022. godine, nakon čega se povukla iz područja nekoliko tjedana kasnije
Zelenski: Dečki iz Mađarske, prestanite kupovati rusku naftu
PORUKA SA SAMITA

Zelenski: Dečki iz Mađarske, prestanite kupovati rusku naftu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je u utorak na početku sastanka Europske političke zajednice u Kopenhagenu još jače sankcije protiv Rusije i izravno prozvao Mađarsku da prestanu kupovati rusku naftu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025