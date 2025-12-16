Obavijesti

OBNOVA OD 524 MLRD DOLARA

Zelenski i EU čelnici na sastanku za naknadu ratne štete Ukrajini

Piše HINA.,
Europski čelnici, uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, sastaju se u utorak u Haagu kako bi pokrenuli Međunarodnu komisiju za naknadu štete Ukrajini nastale od ruskih napada i navodnih ratnih zločina.

U radu jednodnevne konferencije, koju su zajednički organizirali Nizozemska i Vijeće Europe od 46 zemalja, trebali bi sudjelovati deseci visokih dužnosnika, uključujući šeficu vanjske politike Europske unije Kaju Kallas.

Sastanak se podudara s tekućom mirovnom diplomacijom koju podržavaju SAD, a čiji je cilj zaustavljanje rata u Ukrajini.

Ruski dužnosnici nisu bili odmah dostupni za komentar plana, ali su više puta odbacili optužbe da su ruske snage počinile ratne zločine tijekom sukoba.

Svjetska banka procijenila je troškove obnove u Ukrajini u sljedećem desetljeću na 524 milijarde dolara (447 milijardi eura). No, ta se brojka odnosi samo na vrijeme do prosinca 2024. i ne uključuje štetu nastalu ove godine, kada su ruski napadi eskalirali kao dio kampanje usmjerene na komunalne usluge, promet i civilnu infrastrukturu.

Detalji o tome kako će se isplatiti bilo kakva odšteta koju dosudi komisija još se trebaju razraditi, ali izvor je rekao da je ruska imovina koju je EU zamrznula među opcijama o kojima se raspravlja.

