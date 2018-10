'Ako je bilo bezbolno, zašto su mi onda svezali ruke i noge?'

Na tvrdnje ravnatelja splitske bolnice, koji tvrdi kako zastupnici Mosta Ivani Ninčević Lesandrić nisu obavili kiretažu bez anestezije već vakuumsku aspiraciju, reagirala je u Saboru i sama zastupnica.

- Zaista je neprimjereno i neetički od jednog liječnika da uopće iznosi detalje, koje ja nisam rekla, bez da je mene itko išta pitao - ustvrdila je Ninčević Lesandrić.

Nakon što je stigao odgovor ravnatelja splitske bolnice, kaže, u Klubu Mosta na Googleu je išla vidjeti kakav je to postupak, za koji liječnik navodi da joj je obavljen.

- Vidjela sam da je to malo moderniji oblik kiretaže. Mislim o čemu mi pričamo? Vidjeli ste stotine i stotine žena od sinoć. Dakle, bol koju sam ja i sve te žene prošle, zvalo se to aspiracija vakuumska, ovakva ili onakva, to je čišćenje maternice. A da jedan liječnik kaže da su me samo takli, a da svi skaču do plafona, on zapravo hoće reći da su očistili maternicu tako da su me samo takli. O čemu mi pričamo - upitala je.

Poručila je kako unatoč svemu i dalje stoji kod svojih tvrdnji.

- Ne samo ja nego i sve ove žene koje su istupile i rekle isto, Sad se vidi, nakon ovakve reakcije, zašto sve žene šute. Naravno da nitko ne želi pričati o tome i biti tretiran na ovakav način, da mu se kaže da laže i da to nije tako, jer tu bol sam ja itekako prošla i znam što je to. Vjerojatno su mislili da će me na taj način ušutkati i da o tome više neću govoriti, ali mislim da su definitivno na krivu osobu naišli. To iskustvo mene i tih žena nema šanse da prešutim - rezolutna je zastupnica Mosta.

Ravnatelj splitske bolnice naveo je da se u takvim postupcima nudi anestezija, a na pitaje je li njoj bila ponuđena jasno odgovara:

- Ne. Ja nisam imala ponuđeno ništa - kazala je.

Nakon što je doktorica rekla da je riječ o spontanom pobačaju i da treba obaviti kiretažu, navodi kako je rekla 'ok', s obzirom da je u bolnicu došla s punim povjerenjem prepuštajući se u ruke liječnika koji znaju što u takvim slučajevima treba raditi i ne znajući što je čeka.

- Ne razumijem ni ove njihove termine s kojima oni pokušavaju objasniti da to nije tako - kazala je.

Na pitanje jesu li joj ponudili išta protiv bolova, uzvratila je:

- Ono što ja znam, nisam dobila nikakvu anesteziju. U ostalom sad kad već vraćamo film unatrag, ako je to kao što kaže doktor samo kao da nekoga taknete onda ne znam zašto su me svezali - zaključila je Ninčević Lesandrić.

Podsjetimo, Ninčević Lesandrić istupila je sa svojom šokantnom pričom u četvrtak poslijepodne u saboru prilikom rasprave o povjerenju ministru zdravstva Milanu Kujundžiću.

Nakon njezinog istupa se javilo stotine žena koje su prošle istu ili sličnu stvar u raznim hrvatskim bolnicama.