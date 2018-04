'Ako je Stier aludirao na nekog u stranci, to je nedopustivo...'

Hrvatski premijer Andrej Plenković u subotu je bio na izbornom saboru HDZ-ove Zajednice poduzetnika i obrtnika tijekom kojeg je odgovarao na pitanja novinara o aktualnim temama.

Novinari su ga pitali o sjednici Predsjedništva HDZ-a na kojoj je, prema neslužbenim informacijama, Stieru zaprijetio smjenom s mjesta političkog tajnika stranke zbog protivljenja ratifikaciji Istanbulske konvencije.

Prije same sjednice Stier dao oštru izjavu o klerikalcima i antiklerikalcima u Hrvatskoj, no Plenković smatra da time nije aludirao na njega, javlja N1.

- Ja mislim da je to nedopustivo. To nije točno. Nije mi jasno ako je aludirao na bilo koga u stranci... Mora se do kraja očitovati. Mislim da smo s postupkom ratifikacije ove Konvencije ušli u bit, želimo jaču zaštitu žena od nasilja, a ideološka pitanja smo adresirali interpretativnom izjavom. Radi se o ispunjavanju predizbornog obećanja iz kampanje, nema promjene smjera. To je jedna vrsta demagogije i dezinformacije koja još nije viđena. Kako to da naši kolege iz sestrinskih stranaka u Europi konsenzusom uspijevaju donijeti ovakve dokumente, pa i HDZ BiH - upitao je Plenković.

Premijer je komentirao ideju pojedinih članova stranke o glasovanju po savjesti.

- Hoćemo li se dijeliti u HDZ-u na one s malo više ili manje savjesti, zašto bih ja ili predsjednik Sabora bio manje savjestan ako sam za ratifikaciju? - izjavio je.

Imao je poruku i za samog Stiera.

- Od političkog tajnika se očekuje da bude jedan od prvih mojih suradnika, meni je žao što kolega Stier nije ostao potpredsjednik Vlade i ministar, ali nemojmo gledati jedan mali sastanak izolirano od šireg konteksta, od političkog tajnika se očekuje da radi posao političkog tajnika na razini HDZ-a, on mora biti dio šireg tima, a ne predstavljati sebe kao pojedinca - rekao je Plenković.