'Ako je zaista cilj pobijediti HDZ u Splitsko-dalmatinskoj županiji ključno je ujedinjenje'

Na predstojećim lokalnim izborima bitka svih bitaka vodit će se u Splitsko-dalmatinskog županiji gdje dugovječnog HDZ-ovog župana Blaženka Bobana izaziva nezavisna Ivana Ninčević Lesandrić, iza koje za sada stoje Centar i Nezavisna lista mladih. Da bi u županiji, koja je HDZ-ova, došlo do promjene kandidatkinja za županicu kaže kako je ključno ujedinjenje, a tu misli na sve aktere političke scene u županiji.

- Ako nam je stvarno jedini cilj pobijediti HDZ, to možemo samo ako smo iskreni jedni prema drugima kao partneri. Svjesni smo svi da Blaženka Bobana u drugom krugu može pobijediti samo osoba koja može zahvatiti najšire biračko tijelo. Ja to mogu, svi mi to znamo i zato pozivam sve, ujedinimo se i pobijedimo ih zajedno - poručila je Ninčević Lesandrić.

U noći trijumfalne pobjede Zorana Milanovića protiv HDZ-ovog 'nadstranačkog kandidata' Dragana Primorca u javnosti se počelo pričati o utjecaju Milanovićeve pobjede na predstojeće lokalne izbore. Netom nakon proslave u Tvornici kulture, sastali su se predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, čelnik splitsko-dalmatinskih socijaldemokrata Ranko Ostojić i prvi čovjek Centra, gradonačelnik Ivica Puljak. Glavna tema informativnog razgovora bila je potencijalno okupljanje s ciljem osvajanja vlasti u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

- Kao što sam rekla ranije otvoreni su brojni razgovori i to je normalno u ovoj fazi. Riječ je o razgovorima informativnog tipa, a kad službeno krenemo u pregovore bit ćete obaviješteni, a to će biti vrlo brzo - poručila je Ninčević Lesandrić koja je sprema na suradnju sa svima, neovisno o tome jesu li lijevi ili desni.

Naime, prema anketi koju je naručio Centar upravo Ninčević Lesandrić ima realnu šansu pobijediti HDZ-ovog župana. Istraživanje je pokazalo da je nezavisna kandidatkinja za županicu drugi izbor birača, a te da se u drugom već sada izjednačava s Bobanom iako nije krenula ni pretkampanja. Prema anketi 34 posto ispitanih smatra da Boban zaslužuje još jedan mandat, a 55 posto njih stava je da je potrebna promjena. Također, 31 posto ispitanih mišljenja je da iduće četiri godine Splitsko-dalmatinsku županiju treba i dalje vidjeti HDZ dok se njih 59 posto izjasnilo da je potrebna promjena. Ova anketa pokazala je kako Blaženko Boban ima nešto viši rejting od stranke, što je ne ide na ruku HDZ-u u kontekstu priča da bi se stranka mogla promijeniti kandidata.

U drugom krugu u bitci za mjesto župan/ice Ninčević Lesandrić već sada se izjednačava s HDZ-ovim kandidatom.