Ivana Ninčević Lesandrić županu Blaženku Bobanu mogla bi stvoriti ozbiljne probleme...

Nakon najave bivše zastupnice Ivane Ninčević Lesandrić kako mjesecima intenzivno razmišlja o povratku u politiku i za županijske izbor odnosno da bi mogla biti izazivačica HDZ-ovom županu Blaženku Bobanu. HDZ je do nedavno bio siguran da će Boban ponovno pobijediti i nastaviti projekte koje provode Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Javnost ovu bivšu saborsku zastupnicu pamti kroz njezino iskreno nekalkulantsko svjedočanstvo o traumatičnoj kiretaži, a od kada je vijest stigla karte su se nanovo zamiješale. Na prošlim lokalnim izborima "majka svih bitaka" bio je Zagreb. Kako sada stvari stoje Zagreb, Split, pa i drugi veliki gradovi neće biti toliko napeti, jer se za sada ni u jednom od njih još nije pojavio kandidat koji jamči neizvjesnost. Ulaskom Ninčević Lesandrić u bitku za županicu u kuloarima je već su krenula propitivanja hoće li "majka svih bitaka" na idućim lokalnim izborima biti upravo ova u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koja slovi za vječnu HDZ-ovu utvrdu.

Riječ je o županija s najviše gradova i općina, a ima ih ukupno 55, od čega je 16 gradova i 39 općina. Rasprave o tome može li Ivana Ninčević Lesandrić pobijediti Blaženka Bobana već su krenule. Ivana Ninčević Lesandrić ima potencijal zahvatiti biračko tijelo udesno i ulijevo, a to bi županu Bobanu moglo stvarati probleme. Kako će izgledati birka za Splitsko-dalmatinsku županiju ovisi i o tome tko će biti drugi kandidati. Nagađalo se da bi SDP-ov kandidat mogao biti Ante Kotromanović ili netko od njihovih novih lica na dalmatinskoj sceni poput gradonačelnika Trogira Ante Bilića.

Na zadnjim izborima Blaženko Boban je u drugom krugu imao je za protukandidata SDP-ovog veterana Ranka Ostojića, dok je treći bio bivši vrgorački gradonačelnik Ante Pranić. Ostojić kao previše "lijev" za tu "desnu" županiju nije mogao pobijediti bilo kojeg HDZ-ovog kandidata, pa ni Bobana. Rezultat je bio 57% za Bobana, a 37% za Ostojića.

Prije osam godina u drugi krug nije uspio ući SDP-ov Arsen Bauk, za kojeg je splitsko-dalmatinska, a i cijela hrvatska javnost znala da ni ne živi dolje, nego u Zagrebu. U drugi krug prošao je Mostov Miro Bulj, ali osvojenih 42 posto glasova nije bilo dovoljno. On nije mogao u drugom krugu zahvatiti SDP-ov birački bazen.

Iz izbora u izbore glasovi Blaženka Bobana se tope, a "zbroj" oporbe raste, samo je nedostajao kandidat koji sve to može ujediniti pa se s pravom svi pitaju je li to upravo Ninčević Lesandrić, koja je prihvatljiva ljevici i desnici. U slučaju kad bi se u utrku uključio i Ante Kotromanović i on bi hvatao razočarane desne birače do onih lijevih. Borba između Blaženka Bobana, Ante Kotromanovića i Ivane Ninčević Lesandrić mnogi su uvjereni vrlo vjerojatno bi završila porazom Blaženka Bobana.

Hoće li SDP imati svog kandidata ili cijela oporba stati iza Ninčević Lesandrić kao kandidatkinje za župana pitanja su koja čekaju odgovore u narednim tjednima.