Ako ministar nije znao za legionelu, čemu on služi?

Ministar zdravstva Vili Beroš jučer je povodom otkrića da se u KBC-u Zagreb šestero pacijenata zarazilo legionelom, a troje ih i umrlo, demantirao da je bilo zataškavanja. “Činjenica jest da nisam bio na vrijeme obaviješten, no želim demantirati tvrdnje da se nešto zataškavalo”, rekao je ministar, koji bi javnosti trebao odgovoriti na puno pitanja. Prvo, kako nije bilo zataškavanja ako je troje ljudi umrlo od 4. travnja do 31. svibnja, i kako je moguće da bolnica opasnu bakteriju u sustavu kroz taj dugi period nije riješila? Drugo, ako nije bio na vrijeme obaviješten, kako sam kaže, što je to nego zataškavanje, i kakvu nam to poruku ministar šalje?

