Letjele šake ispred trgovačkog centra u Zagrebu: 'Tukli su se torbicama, čupali se i šaketali!'

Na parkiralištu trgovačkog centra City Center One na Žitnjaku došlo je do sukoba između Roma, ispričao nam je čitatelj koji se zatekao na mjestu događaja. Masovna tučnjava izbila je oko 12:40 i to pedesetak metara od glavnog ulaza centra.

Foto: čitatelj 24sata

Prema izjavama svjedoka, sukobile su se dvije romske obitelji, a u fizičkom obračunu sudjelovali su žene i muškarci. Žene su se čupale za kosu i tukle torbicama, dok su se muškarci međusobno udarali šakama i cipelama, ostali su bez majica tijekom sukoba.

Foto: čitatelj 24sata

Vikali su jedni na druge, bilo ih je više od 10, možda čak i 15, a jedan maloljetnik im je čuvao stražu. Nitko nije razumio što govore i nismo se usudili prići, rekao je.

Tučnjava je trajala otprilike 15 minuta, a zatim su se svi naglo razbježali.

Kontaktirali smo PU zagrebačku koja nam je rekla da su upoznati s događajem i da još utvrđuju sve okolnosti sukoba.