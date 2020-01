'Ako ostane na vlasti Trump će opet zloupotrijebiti dužnost'

Demokrati su u petak zaključili uvodne riječi na suđenju američkom predsjedniku pred Senatom upozorenjem da Donald Trump predstavlja prijetnju demokraciji i da će ponovno zloupotrijebiti vlast ako ga se ostavi na dužnosti.

Trećeg i posljednjeg dana uvodnih riječi tužitelja demokrati su nastojali zacementirati navode optužnice po kojoj je republikanski predsjednik zloupotrijebio dužnost time što je pritisnuo Kijev da istraži njegova vjerojatnog protivnika na idućim američkim predsjedničkim izborima Joea Bidena, bivšeg američkog potpredsjednika, a potom je opstruirao kongresnu istragu slučaja onemogućavajući svjedočenje i skrivajući dokaze.

Demokrati traže opoziv američkog predsjednika

- Ako su ispunjeni kriteriji za ponašanje koje zaslužuje opoziv, kao što smo dokazali, nije važno volite li ga. Nije važno ni ako ga ne volite. Ono što jeste važno je predstavlja li on opasnost za zemlju - jer će to ponovno učiniti. I nitko od nas ne može biti siguran, na osnovu do sada poznatog, da to neće ponoviti jer nam svaki dan govori da hoće - rekao je zastupnik Adam Schiff, koji je zaključio uvodno tužiteljsko izlaganje u trećem takvom postupku opoziva u američkoj povijesti.

Foto: ALEXANDER DRAGO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Adam Schiff

Trump je odbacio optužbe i čitav postupak opoziva opisuje kao prijevaru.

Njegov pravni tim u subotu će početi s iznošenjem uvodnih riječi i imat će na raspolaganju ukupno 24 sata tijekom tri dana, kao i tužitelji.

Zastupnički dom u kojemu demokrati imaju većinu prošlog je mjeseca izglasao dvije točke optužnice koje su potom proslijeđene na suđenje Senatu u kojemu republikanci imaju većinu.

Demokratski zastupnik Hakeem Jeffries, jedan od demokrata koji imaju ulogu tužitelja na suđenju, kazao je da je Trump "vukao konce" u postupku nagovaranja Ukrajine da se umiješa u američke predsjedničke izbore 2020. te da su mu drugi u Bijeloj kući pomagali u pokušaju skrivanja dokaza o njegovu ponašanju.

- Predsjednik Trump pokušao je varati, uhvaćen je i potom je uložio napore da to pokuša prikriti - kazao je Jeffries dodajući da u Bijeloj kući vlada "toksični kaos" koji se mora očistiti u interesu američkog naroda.

Demokrati su optužili Trumpa da je u telefonskom razgovoru 25. srpnja pritisnuo ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija da istraži Bidena i njegova sina Huntera koji je bio član uprave ukrajinske energetske tvrtke Burisme. Tvrde da je Trump privremeno zakočio isplatu 391 milijuna dolara američke vojne pomoži Ukrajini kao način da ishodi ispunjavanje svojih želja.

Foto: PIXSELL/REUTERS

Demokrati smatraju i da je njegovo odbijanje da dostavi dokumentaciju i svjedočenja tražena obvezujućim nalozima u okviru istrage školski primjer ometanja postupka. Prikazali su snimke njegovih verbalnih napada na svjedoke i kazali da se radilo o "zlostavljanju svjedoka".

- To pokazuje da predsjednik Trump želi biti svemoćan. On ne mora poštivati Kongres. On ne mora poštivati predstavnike naroda. Samo je njegova volja važna. On je diktator - kazao je demokratski zastupnik Jerrold Nadler.

Trumpovi saveznici tvrde da njegovo ponašanje ne predstavlja djelo koje zaslužuje opoziv s predsjedničke dužnosti.

Schiff je kazao kako Trump nije pokazao ni kajanje, ni svijest da je počinio nešto loše:

- Mislite li da će, ako ne učinimo ništa, to sada prestati?

Schiff je pozvao republikanske senatore da pokažu političku hrabrost i prihvate da saslušaju više svjedoka. Republikanci su ranije ovog tjedna svojim glasovima potkopali demokratske zahtjeve za četiri dodatna svjedoka među kojima i Trumpova savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona.

Demokrati su ovog tjedna u uvodnim riječima objasnili da je Trump postao zainteresiran za pitanje korupcije u Ukrajini tek kad je postalo jasno da bi Biden mogao predstavljati ozbiljnu političku prijetnju.

ABC News je u petak objavio da je preslušao tonski zapis iz travnja 2018. u kojemu Trump kaže kako se treba riješiti tadašnje američke veleposlanice u Ukrajini Marie Yovanovitch.

Ako se to pokaže točnim to bi osnažilo argumente demokrata da su Trumpovi suradnici proveli gotovo godinu dana u pokušajima da je se riješe jer su je smatrali preprekom u svojim naporima da pritisnu Ukrajinu. Trump je najurio Yovanovitch u svibnju 2019..

Očekuje se da će Senat osloboditi predsjednika jer su potrebne dvije trećine glasova za opoziv predjsednika, a republikanci imaju većinu.

Do sada nijedan republikanski senator nije javno podržao njegov opoziv, a nekoliko ih je demokratsku prezentaciju dokaza na početku suđenja ocijenilo neuvjerljivom. (bs)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU VIDEO SERIJALA 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: