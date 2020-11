'Ako Plenković očekuje da ću mu se tamo diviti i hvaliti, živimo u paralelnim svjetovima'

Zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica gostuje kod Aleksandra Stankovića. Teme su stanje u Hrvatskoj, desnica, ekonomske slobode, opus dei, američki izbori...

<p>U emisiji Nedjeljom u 2 gostuje saborski zastupnik Domovinskog pokreta, konzervativni političar <strong>Stjepo Bartulica.</strong> Bartulica je povratnik iz SAD-a koji je došao u Hrvatsku 1992. godine. Predaje političku filozofiju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i predsjednik je Centra za obnovu kulture. Bio je savjetnik bivšeg hrvatskog predsjednika <strong>Ive Josipovića</strong> i savjetnik bivšeg premijera <strong>Tihomira Oreškovića</strong>. Član je organizacije Opus dei.</p><p>Komentirao je premijera Plenkovića koji je nedavno rekao da ga je Bartulica razočarao. </p><p>- Ta njegova reakcija me čudi. Ja sam zastupnik i tu ulogu shvaćam ozbiljno. Ako očekuje da ću mu se tamo diviti i hvaliti, živimo u paralelnim svjetovima. U politici je opravdana kritika dio svakodnevnog rada. Ja nisam tamo da ga oduševljavam ili razočaram, to je malo smiješno slušati, pristupa s visoka i trebao bi sebe malo realnije shvatiti, svi smo mi u politici.</p><p>Komentirao je i primjedbe da je bio savjetnik predsjednika Josipovića.</p><p>- Ako su PR-ovci u HDZ prepoznali to prepoznali kao moju neku slabu točku, moću ću se s time nositi. Bio sam iznenađen kad mi je Josipović ponudio suradnju. Bio sam skeptičan, nisam bio sklon ljevici. Obećao mi je da ne moram biti na Pantovčaku svaki dan, pa sam išao vidjeti kako će to funkcionirati. Nismo se slagali do mojim pitanjima, no damo mi je priliku da mu proturječim. Htio sam ga upoznati s djelovanjem vjernika u Hrvatskoj i on je dobio uvid u to što rade katolici u Hrvatskoj. Kad je papa Benedikt bio u Hrvatskoj bio mu je dobar domaćin. A Plenković sada optužuje Domovinski pokret za radikalizaciju, a mene optužuje da sam surađivao s ljevicom. </p><p>Komentirao je i sukob Plenkovića i Milanovića.</p><p>- Znam ih dugo , kad su bili u diplomaciji, bili su ambiciozni, ali umjereni. Sada imamo sukob jakih ega, nadam se da Hrvatska zbog toga neće ispaštati. </p><p> </p>