Rusija je rasporedila najmanje 70 posto naoružanja, koje namjerava prebaciti do sredine veljače, kako bi predsjedniku Vladimiru Putinu bila otvorena mogućnost da pokrene invaziju punom snagom na Ukrajinu. Izjavili su to američki dužnosnici za britanski Guardian te dodali da ako se "Moskva ipak odluči za napad punog razmjera, ruski vojnici mogli bi zauzeti glavni grad Kijev i svrgnuti predsjednika Volodimira Zelenskija u roku od 48 sati".

- U takvom bi napadu smrtno stradalo 25.000 do 50.000 civila, zajedno s 5000 do 25.000 ukrajinskih vojnika i 3000 do 10.000 ruskih vojnika. Do sredine veljače bi Putin razmjestio oko 150.000 vojnika na granicu. Cijeli sukob bi također moglo izazvati poplavu izbjeglica od milijun do pet milijuna ljudi, uglavnom u Poljsku - izjavili su dužnosnici za britanski list, ali nisu naveli kako su točno utvrdili navedene brojke. Veleposlanik Rusije u SAD-u Anatolij Antonov rekao je da Rusija ne planira napasti Ukrajinu i poručio da ruska ambasada u SAD-u namjerava i dalje normalno raditi.

- Uporno govorimo da Rusija neće nikoga napasti, ne treba nam to, nije u našem interesu. Obična je besmislica osmišljavati neke iluzorne projekte ruske agresije. Ruska ambasada u SAD-u planira raditi do posljednjeg diplomata te ćemo sve napraviti da se bilateralni odnosi normaliziraju - rekao je Antonov. Zbog svega bi europski lideri trebali putovati u Moskvu i u Kijev u pokušaju smirivanja tenzija. Očekuje se da će Macron danas posjetiti Moskvu, a sutra Kijev, dok bi njemački kancelar Olaf Scholz u Kijev trebao otputovati 14. veljače, a sljedeći dan otići u posjet Moskvi.

Uz to, Vijeće sigurnosti UN-a u danas će razgovarati o napetostima između Rusije i Ukrajine na zahtjev Washingtona. Također, SAD priprema nove sankcije protiv ruskih čelnika, kao i Velika Britanija. Među sankcijama koje razmatraju i London i Washington je strateški plinovod Sjeverni tok 2 Između Rusije i Njemačke, koji je dovršen ali još nije operativan. Jedna od mjera koja se razmatra je i isključenje Rusiji iz transakcija koje uključuju američke dolare, što je svjetska valuta za međunarodne financijske transakcije.

U subotu je u jutarnjim satima u poljsku vojnu bazu sletio je zrakoplov s američkim zapovjednicima. Američki predsjednik Joe Biden je prošli tjedan naredio slanje gotovo 3000 dodatnih vojnika u Poljsku i Rumunjsku. S druge strane, Rusija je premjestila nepoznat broj borbenih zrakoplova Suhoj Su-25SM u Bjelorusiju, nekoliko dana prije planiranih vojnih manevara u zemlji koja graniči s Ukrajinom. 