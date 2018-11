Ako se netko okupa u moru, to je ovog studenog - normalno...

Meteorolog HRT-a Zoran Vakula u najnovijoj vremenskoj prognozi koju je objavio navodi kako se vremenske prilike neće puno mijenjati. Naime, sljedećih dana vjerojatno neće biti ni izraženijih pljuskova, no bit će novih temperaturnih zanimljivosti, kaže Vakula. Primjerice, u srijedu je u Rijeci izmjereno 20,4 stupnjeva Celzijevih, što je druga najviša temperatura zraka na dan 7. studenog na toj postaji DHMZ-a.

U kopnenom će se području nastaviti uglavnom suho, uz čestu maglu i niske oblake, kojih će biti i ponegdje na Jadranu, gdje je i sljedećih dana najvjerojatnija povremena mjestimična kiša, osobito za vikend na riječkome području. Nekime bi moglo smetati i slabo do umjereno jugo, prognozira Vakula.

Četvrtak će također biti suh, no ponegdje će vremenske prilike kvariti dugotrajna magla. Istok Hrvatske bit će većinom sunčan, a magla bi se dulje mogla zadržavati u dijelu Posavine i zapadne Slavonije.

I u središnjoj Hrvatskoj magla, uz mjestimičnu izmaglicu i rosulju. Jutarnja temperatura od 6 do 10 °C, a najviša dnevna između 14 i 17 °C, uz dugotrajnu maglu niža.

