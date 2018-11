Stižu novi toplinski rekordi: Od studenoga zasad nema niti 's'

Vremenske prilike u Hrvatskoj i sljedećih će dana biti sve samo ne tipične - metereolog Zoran Vakula najavio je mogućnost novih toplinskih rekorda, vjerojatnije zbog niza relativno toplih dana nego zbog neke za studeni apsolutno najviše temperature zraka. U subotu je u Čilipima najviša temperatura zraka bila samo za 0,3 °C niža od za studeni rekordnih 26,8 °C, izmjerenih 3. 11. 2004. godine, javlja HRT.

Zanimljivo je spomenuti i kako je srednja najniža temperatura zraka prošlih pet dana u većini Hrvatske bila oko prosječne najviše dnevne za početak studenoga. Toplija jutra na početku studenoga u Zagrebu su, primjerice, bila samo 2004. godine, u Splitu još i 1992. godine.

Već je ponedjeljak zabilježeno mjestimice olujno jugo, a puhat će i dalje, doduše nešto slabije i u utorak i srijedu te ponovno krajem petka i u subotu. I povremene mjestimične kiše je već bilo tijekom ponedjeljka, i to uglavnom na Jadranu i područjima uz njega, a bit će je i sljedećih dana. U sjevernijim će pak krajevima, osim moguće gdjekoje kišne kapi i rosulje, vjerojatno najveću prognostičarsku enigmu predstavljati razilaženje magle i niskih oblaka te hoće li, i ako da - kada i koliko biti sunčanih sati.

A s manje oblaka - i jutarnje svježine i poslijepodnevne iznadprosječne topline.

Dobra vijest je da nas u utorak očekuje djelomično sunčano vrijeme, no ponegdje bi moglo biti kiše i juga.

U istočnoj Hrvatskoj ujutro magla, ponegdje i niski oblaci, uglavnom u Posavini i zapadnoj Slavoniji, gdje se mogu zadržavati i cijelo prijepodne. Zatim će prevladavati sunčano. Vjetar uglavnom slab jugoistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 10 °C, a najviša dnevna od 17 do 20 °C.

I u središnjoj Hrvatskoj u prvom dijelu utorka često magla i niski oblaci, a poslijepodne sunčana razdoblja. Najviša temperatura zraka od 16 do 19 °C.

Na sjevernom Jadranu i u gorju umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom, osobito na širem riječkom području. U gorju će biti i magle, osobito ujutro u Lici. Vjetar uglavnom slab, na otvorenom moru i u Kvarneriću umjereno do jako jugo uz većinom umjereno valovito more. Temperatura od 8 °C ujutro u gorju do 20 °C poslijepodne na obali.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnosti Dalmacije promjenljivo oblačno, a malo kiše može pasti većinom uz obalu sjeverne Dalmacije i na otocima, uglavnom u prvom dijelu dana. Jugo umjereno do jako, uz umjereno valovito more, koje na otvorenom može biti i valovito. Najviša temperatura zraka većinom između 20 i 22 °C.

Na jugu Hrvatske barem djelomice sunčano, a u početku uz više oblaka mjestimice još može biti malo kiše, uglavnom na otocima. Jugo većinom slabo do umjereno, a ujutro duž obale i istočnjak. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18 °C, a poslijepodne između 21 i 23 °C.