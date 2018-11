Što je ovo?! Kod Dubrovnika je bilo 26,5°C, a u Albaniji 32°C!

Nastavlja se neobično topla jesen. U subotu je, javlja portal RiMeteo, u Albaniji zabilježena gotovo nestvarna toplina, na postaji Qyteti Stalin izmjerena su 32 stupnja Celzijusa, a u Tirani samo stupanj manje. Odmah uz Albaniju bili su i brojni turski i ciparski gradovi, dok je među 30 najtoplijih lokacija u Europi mjesto našao i dubrovački aerodrom, gdje je izmjereno 26,5 stupnjeva.

Foto: rimeteo

Kako javlja Dnevnik.hr, nama hladno neće biti još barem tri tjedna. Sljedećih se dana očekuje oko 20 stupnjeva i na kopnu i na moru, a upravo na toliko stupnjeva probudili su se stanovnici na jugu Hrvatske. Na Hvaru je u osam sati izmjereno 20,1 stupanj, a Dubrovnik 19,5.

Foto: Severe Weather Europe

Nedjelja će još biti uglavnom suha, ali ne i prva polovina idućeg tjedna kada će, vrlo vjerojatno, gotovo svakog dana biti povremene mjestimične kiše, osobito na Jadranu te u gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, dok će sjevernije prevladavati suho, uz čestu maglu, ponegdje i dugotrajnu, javlja HRT.

DHMZ za danas najavljuje djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i uglavnom suho. Ujutro na kopnu magla ili niska naoblaka, koja se ponegdje može i dulje zadržati. Prema kraju dana duž obale jače naoblačenje. Vjetar uglavnom slab, a u Podunavlju do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu će jugo prema večeri jačati, a podno Velebita će još u prvom dijelu dana puhati mjestimice jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 16 do 21, a na Jadranu od 21 do 24 °C.

Početak idućeg tjedna u većem dijelu unutrašnjosti i dalje većinom suho. Malo kiše može pasti u ponedjeljak uglavnom u gorju i u unutrašnjosti Dalmacije. Sredinom tjedna kiša će biti češća, osobito u gorju, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a ponegdje je moguća i u sjevernijim krajevima. I dalje će biti toplije od uobičajenog za početak studenoga, a na jesen će nas podsjećati česta magla i niski oblaci u jutarnjim satima, mjestimice i dulje.

Na Jadranu vrlo promjenljivo, gotovo svakog dana uz mjestimičnu kišu, posebice u srijedu, kada su vrlo vjerojatni i jači pljuskovi praćeni grmljavinom. Jugo će u ponedjeljak biti jako, mjestimice i olujno, a zatim od utorka uglavnom umjereno. Vjerojatnost malo stabilnijeg vremena povećava se u petak, kada je moguće i jačanje bure. Iako će temperatura zraka biti u blagom padu, vrijednosti će i dalje biti više od prosječnih za prvu polovinu studenoga.

Tema: Hrvatska