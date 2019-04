'Ako se očekuje posjet Kineza, logično je onda da sud pričeka'

Odluku Trgovačkog suda o odgodi stečaja Uljanika premijer Andrej Plenković smatra logičnom i normalnom.

- Ako se očekuje posjet Uljaniku i 3. maju iz Kine, onda je logično i da sud pričeka rezultate te posjete - istaknuo je u srijedu Plenković naglasivši.

Na najavu sindikata da će ga tužiti i izjavu sindikalista Borisa Cerovca da će Vlada biti krivac ako će građani morati plaćati jamstva za brod jaružalo od kojeg belgijski brodar odustaje, Plenković poručuje kako je njegova Vlada isplatila 3,2 milijarde državnih jamstava ranijih vlada za Uljanik, za brodove koji nisu sagrađeni.

- Ne razumijem. Tko je prošle godine dao 716 milijuna kuna međufinanciranja iz kojih su išle sve plaće i Uljaniku i 3. maju, radnicima i Cerovcu? Našli smo rješenja za srpanj, kolovoz, zakonski tri minimalne plaće, sve što smo mogli zakonski napraviti, to smo napravili. Ministar Pavić radi na svojevrsnim jastucima u slučaju da dođe do stečaja, a u ovoj fazi želimo pričekati dolazak ljudi iz najveće brogradne kompanije na svijetu - poručio je odbacivši tvrdnju da se stečaj Uljanika i 3. maja odgađa do poslije europskih izbora.

- Možete vi zaključivati što god hoćete. Čitajte malo tko je nadležan za proglašenje stečaja, Vlada nije sigurno - poručio je novinarima.