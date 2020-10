- Danas je 235. dan od pojave pandemije i svjedo\u010dimo ne\u010demu \u0161to nije samo specifi\u010dno u Hrvatskoj. Dnevni brojevi novozara\u017eenih rastu. Prvi put je brojka pre\u0161la 1000. Uz to treba pripomenuti da virus ulazi u zdravstveni sustav, kuca na vrata stara\u010dkih doma, stanje je ozbiljno - rekao je ministar.

<p>Ministar zdravstva <strong>Vili Beroš </strong>i ravnatelj HZJZ-a <strong>Krunoslav Capak </strong>dali su izjave medijima, vezano uz pogoršanje epidemiološke situacije.</p><p>Posljednjih par dana nižu se rekordi u broju novozaraženih korona virusom. Jučer ih je bilo 793, a danas opet najviše dosad u jednom danu - čak 1131 novozaraženi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Danas je 235. dan od pojave pandemije i svjedočimo nečemu što nije samo specifično u Hrvatskoj. Dnevni brojevi novozaraženih rastu. Prvi put je brojka prešla 1000. Uz to treba pripomenuti da virus ulazi u zdravstveni sustav, kuca na vrata staračkih doma, stanje je ozbiljno - rekao je ministar.</p><p>- Ako uskoro ne primimo stvar u svoje ruke, dopustit ćemo da virus upravlja našim životima. Zdravstveni sustav trenutno funkcionira jer se djelatnici trude, no to ne može sanirati neodgovorno ponašanje svakog od nas - poručuje Beroš.</p><p>Iako je ranije Stožer izvijestio da je u posljednja 24 sata preminuo jedan pacijent, Beroš javlja da se radi o troje preminulih.</p><h2>'Pokušavamo balansirati mjere, pogledajte brojke'</h2><p>- Ovo nisu brojevi da bismo nekog plašili. To je orijentir budućih zbivanja. U KBC Rijeka popunjeno je 31 posto, u Osijek 81 posto kapaciteta, u KBC Split, 27, u KB Dubrava 60 posto. KB Sveti DUH, KB Merkur, KBC Osijek, KBC Osijek, Vinogradska i to klinika za tumore, OB Našice i OB Zabok, bolnice su u koje je virus ušao u par dana. Moramo misliti na to tko će nas liječiti - poručuje Beroš.</p><p>- Pokušavamo balansirati mjere. Naš cilj nije zatvoriti gospodarstvo, nego naći suživot s virusom Minimiziranje mjera nije dobro. Pogledajmo brojke i naučimo nešto iz njih - dodaje ministar.</p><h2>'Nije nam cilj zatvoriti gospodarstvo, naše mjere su najliberalnije s obzirom na brojke'</h2><p>- Mi čitavo ovo vrijeme pokušavamo donijeti mjere da život funkcionira. Sad se revitaliziraju mjere koje smo mi donijeli, a to su najliberalnije mjere koje su s obzirom na povećanja - kazao je Krunoslav Capak i poručio građanima da se pridržavaju mjera. </p><p>- Nadamo se da će kroz tjedan do 10 dana pridržavanjem mjera pasti brojke - dodao je.</p><p>Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je ukupno 4233. Inače, 5. travnja smo premašili brojku od 1182 slučaja zaraženih u Hrvatskoj, što znači da nam je skoro mjesec i pol trebalo da dođemo do broja slučajeva koje sad imamo u jednom danu.</p><p>- Dobro je da nemamo veći porast teško oboljelih, novi moment je da proboj virusa među zdravstvenim radnicima, što je dodatni problem. Imamo ih manje za liječenej svih bolesnika, u ovom trenutku se čini sve da bi se unutar pojedinih zdravstenih ustanova reorganizirao posao da svi dobiju odgovarajuću zdravstenu skrb. Trenutak je da se uozbiljimo i pridonesemo tome da sačuvamo zdravsteni sustav - izjavio je je dr. <strong>Ivica Lukšić </strong>iz KB Dubrave. </p><p>Beroš je kazao da su pokrenuli planove da pokretanje sekundarnih centara, baš i ovog proljeća. </p><p>- Pokazali smo tada da smo mudri. Vrijeme je za oprez, vrijeme je za mobilizaciju. Ako zdravstveni sustav postane preopterećen, onda liječenje pacijenata s COVID-om i ostalih pacijenata postaje teško - naveo je. </p><h2>Capak: Ima još prostora za nove mjere, no nemojte prenijeti da se uvode nove mjere</h2><p>- Imamo 14460 bolničkih kreveta, 1450 je intenzivnih, 800 respiratora. Siguran sam da ako 'uzmemo stvar u svoje ruke, postanemo odgovorni pokažemno zajedništvo, ako se budemo ponašali neodgovorno ništa ne isključujemo - rekao je Beroš dodajući da su pripremljeni i sekundarni kapaciteti poput Arenem kao i tercijarni.</p><p>- Za očekivati je da mjere poluče učinak kroz tjedan, 10 dana. Ali ako se ne budemo držali mjere, moglo bi nam se početi događati ono što se događa u nekim susjednim zemljama. Trebamo pričekati učinak ovih mjera, pa tek onda razmišljati dalje - dodaje ministar.</p><p>- Portugal je od jučer uveo policijski sat, imaju zatvaranje ugostiteljskih objekata, mi imamo, kao što sam već rekao, najliberalnije mjere, ali tražimo nekakav balans, daljnje ograničavanje okupljanja, zatvaranje svih mjesta okupljanja, strože kontroliranje nošenje maski, ima još puno prostora za nove mjere, nemojte prenijet da se uvode nove mjere, samo kažem da ima još prostora za to -kazao je Capak.</p><p>- Razmišljamo i o hladnom pogonu pogotovo za one bolnice u kojima se desio prodor virusa - otkrio je Beroš.</p><p>- Ja sam u svakodnevnom kontaktu sa svim ravnateljima. Odredit ćemo u kojim se to sve ustanovama prelazi na hladan pogon. Čuo sam se s ravnateljem KB Sveti Duh. Moje pitanje je bilo mogu li se prilagoditi. Ako ne mogu, onda je na Ministarstvu da napravi preraspodjelu - priča ministar.</p><p>- Došlo je vrijeme sa zdravstvenog aspketa na najveću moguću ozbiljnost - naglasio je na kraju Beroš.<br/> </p>