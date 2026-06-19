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Čak 50 € u Livision optici, 50 € u Instar-u i 15 € u dm-u. Ali ni to nije sve, pretplati se na Oranž!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Čak 50 € u Livision optici, 50 € u Instar-u i 15 € u dm-u. Ali ni to nije sve, pretplati se na Oranž!
Foto: 24sata

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Oranž pretplata donosi i ekskluzivne kupone u ukupnoj vrijednosti većoj od 200 €, a tu su još i super popusti.

Za 17 € dobivaš godinu dana vrhunskog sadržaja, pitaš 24HEJ neograničeno, listaš e-novine i pogodnosti koje se stvarno isplate.

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Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 202 €:
🎁 15 € za dm
🎁 50 € za Livision optiku
🎁 50 € za Instar Centar na četku za kosu Dreame
🎁 20 € za optiku Jo-Jo
🎁 7 € za Eko Taxi
🎁 5 € za CineStar
🎁 20 € kupon za Persistence woman / web shop
🎁 20 € kupon za MealPass
🎁 15 € kupon za Horizont / web shop

A dobivaš i super popuste:

🎁 -10 % popusta na Muzej povijesti videoigara
🎁 -10 % popusta za Minipolis
🎁 -25 % popusta za Green and More (prah)
🎁 -25 % popusta za Green and More (kapsule)
🎁 -30% popusta za Spartan Trail

Za kupnju pretplate klikni na link ili posjeti 24sata.hr/24oranz

*Kuponi i pogodnosti dostupni su do isteka zaliha.

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