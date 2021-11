Nakon tjedan dana stanke, zastupnici su se vratili u saborske klupe i sjednicu započeli aktualnim prijepodnevom i "rešetanjem" pitanjima premijera Andreja Plenkovića i njegove ministre.

Prilikom ulaska u zgradu Sabora svi su morali pokazati Covid potvrde i taj dio je prošao bez problema. Oni koji nisu cijepljeni pokazali su negativne testove, među kojima su i Mostovci, kao i dio Suverenista i Domovinskog pokreta.

PRATITE UŽIVO:

10.32 Zastupnica Andreja Marić pitala je ministra zdravstva Vilija Beroša hoće li prihvatiti zahtjev da se na ulasku u zdravstveni sustav testiraju svi barem dva puta tjedno, bez obzira na covid potvrde.

- Cijepljeni teže oboljevaju, kada i obole, manje oboljevaju od teških oblika, a i manje prenose virus - odgovorio joj je Beroš i poručio kako to nije samo zaključak hrvatskih, već i svjetskih stručnjaka.

10.09 Grbin je tražio povredu poslovnika zbog Plenkovića koji nije odgovorio na pitanje zastupnika Hajdukovića.

Jandroković mu je dao opomenu.

- Ovo nije replika, u odgovoru na zastupničko pitanje ne stoji kako može ili ne može odgovarati. Tu ne postoji nikakav prostor da bih tražio od predsjednika Vlade da radi nešto drugo. Ja razumijem što ste vi htjeli, ali poslovnik ne daje prostor za povredu - rekao je Jandroković.

Hajduković je rekao da se slaže s Plenkovićem da svugdje ima problema s povlačenjem novca iz EU, i pitaju moraju li se svi "sramotiti" kada OLAF uhiti bivšu suradnicu premijera.

10.04 Domagoj Hajduković pitao je Plenkovića je li mu "senzori još uvijek rade", odnosno je li znao za aferu Gabrijele Žalac. Plenković je rekao kako se mora vratiti na Grbinovo pitanje.

- Promašili ste brdo. Ceo fudbal. Ovo što ste izgovorili meni, trebali ste reći svom prethodniku. Vi ste ti koji otvoreno zovete ljude na neposluh. Da vi u svojoj glavi možete napraviti logički konstrukt da ste vi odgovorni za to okupljanje, pa je li vi spavate? Oni su samo došli na skup gdje su se na najblažoj mogućoj mjeri, došli boriti protiv testa! Ljudi koji su tamo bili, su sad tu, evo gospodin Bartulica je tu, ali bili su tamo! Ljudi su došli tamo da kažu da je benigni bris problem. Ako vi mislite da je to moja odgovornost, onda se jako razilazimo u logičkim konstruktima. Imate svog prethodnika, nalik Bulju, koji poziva na neposluh - rekao je Plenković.

Hajdukoviću je odgovorio da je Hrvatska u 8 godina članstva povukla više od 80 milijardi kuna, a platili smo 30.

- Mislite li da je to dobro i korisno? Ja mislim da je - rekao je.

9.54 Peđa Grbin (SDP) postavio je također pitanje Plenkoviću. Njegovo pitanje odnosi se na subotnji prosvjed.

- Političke skupine parazitiraju na činjenici da mnogi građani ne razumiju zbog čega mjere postoje i zašto se donose. Međutim, pitam vas jeste li svjesni svoje odgovornosti za nerazumijevanje mjera koje donosi jedno para-tijelo, Stožer? Tri puta ste proglasili pobjedu, a da se danas nalazimo u četvrtom valu. Nitko ne može logički objasniti na koji način i zašto se pojedine mjere donose. Jeste li svjesni svoje odgovornosti što ste velik dio građana gurnuli u ruke pojedinaca koji na smrti žele graditi svoju političku karijeru? - upitao je Grbin.

Plenković je rekao da je ovo prvi put da se u cijelosti slaže s prvih 40 sekundi njegovog izlaganja.

- Drago mi je da SDP nije participirao u onome što smo vidjeli u subotu. Pokazujete da ste unatoč raskolu mainstream stranka. To je dobro - rekao je.

- Međutim, kada govorite o Stožeru kao para-tijelu, tu se naši stavovi razilaze. Bizarno mi je da baš vi od svih ljudi govorite o tijelu koje je dovedeno na temelju zakona. Čak loše i zvuči. Sabor je ovlastio na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite Stožer da prati pandemiju - rekao je.

- O proglašavanju pobjede... Možemo se vratiti na tu famoznu tezu. Mi smo vrlo jasno rekli da postoji izgledna šansa da ćemo na jesen 2020. imati novi val epidemije. On se dogodio? Je. U roku od tri tjedna smo došli da dnevno imamo 1-2 zaražena. Tad smo pametno procijenili da treba tada organizirati kampanju i izbore kada je intenzitet epidemije donio taj politički prostor - poručio je Plenković.

Što se tiče odgovornosti, Plenković je rekao da će prvo izraziti žaljenje zbog 10.000 preminulih s ili od Covida.

- Od 1. lipnja je datum koji ja računam da su se cijepili svi koji su to htjeli. Od tada do sad je preminulo oko 1700 necijepljenih. Da su iskoristili ono što je država osigurala, cjepivo, to su mogli izbjeći. Što se tiče odgovornosti, imati mjere koje su prilagođene školi, radu, i povrh svega toga imati turističku sezonu na 80 posto rekordne, da, tu odgovornost prihvaćam - rekao je.

Grbin je rekao kako Plenković nije niti svjestan svoje odgovornosti i da nije svjestan što radi.

- Vi ste građane gurnuli prema pojedincima kao što je Hasanbegović. Vi ste odgovorni što građani ne prihvaćaju to cjepivo jer ljudi ne razumiju što se i zbog čega radi. Pa nisu valjda građani ove zemlje gluplji nego građani Portugala, Italije, Danske? Građani ove zemlje, u jednom prevelikom broju, ne razumiju i ne vide logiku u onome što se radi - rekao je.

9.47 Zastupnica Sanja Udović postavila je pitanje Plenkoviću o ministru Aladroviću.

- Ima nekoliko dana da je klub Socijaldemokrata organizirao okrugli stol. Odazvala se sva stručna javnost, političari, ali ne i resorni ministri. Nije smatrao da je potrebno poslati nekoga iz ministarstva - rekla je. Poručila je kako su iznesene primjedbe na paket zakona, odnosno reformu.

Plenković je odgovorio da je Vlada predložila paket zakona i tri nacionalna plana te da je Aladrović radio na paketu zakona.

- Bit će usvojeni, vjerujem, do kraja siječnja i sigurno će unaprijediti sustav socijalne skrbi - rekao je. Poručio da tako veliki paket zahtjeva veliku raspravu, stručni "input", pa i politički pogled na tu temu.

- Sve što bude korisno i da možemo unaprijediti, mi ćemo pogledati sa zdravim, konstruktivnim pogledom - rekao je.

- Ako je ministar propustio tu raspravu, sigurno neće propustiti dvije rasprave u Saboru - dodao je.

Udović je rekla kako je nezadovoljna njegovim odgovorom.

9.39 Karolina Vidović Krišto postavila je pitanje premijer Plenkoviću o Gabrijeli Žalac.

- Europski istražitelji su to okarakterizirali kao tešku korupciju - rekla je.

Na pitanje je li Žalac ili on naredio nabavku spornog softvera i da je zato brani, Plenković je rekao da "je pravosuđe HDZ-ovo" vjerojatno ne bi bilo niti jednog predmeta, a ne bi se donijela ni presuda Vrhovnog suda o HDZ-u.

- Bit borbe protiv korupcije je nešto izrazito jasno, pravosudna tijela su samostalna i neovisna. Samostalno je i državno odvjetništvo, samostalan je USKOK, policija, Europski ured javnog tužitelja - rekao je Plenković.

- Unatoč vašim kreacijama, unaprijed napisanim, toga nema. Jutros smo mogli pročitati, vidim došlo je do uhićenja jednog suca. Mislite li da sam ja to znao? Nisam. Onda to znači da živimo u zemlji u kojoj vlada trodioba vlasti. Što se tiče konkretnog predmeta, ja o njemu neću govoriti jer nemam zašto. Kao svaka druga osoba, postoji proces koji će trajati. Što će na kraju biti, ja ne znam. Svatko tko dođe ovdje u Sabor i dobije povjerenje zastupnika nema pravo raditi ništa nezakonito. Tko god taj bio, taj će odgovarati - poručio je.

- Bilo bi dobro da imamo više ljudi kao što je savjetnik Savić - rekao je Plenković.

Predsjednik Sabora Jandroković upozorio je Vidović Krišto da stavi masku jer ju nije stavila dok je slušala Plenkovićev odgovor.

- Laž i krađa su susjedi, a vaš cijeli odgovor je skrivanje istine. Kada bismo bili u Austriji, stanje koje sam opisala, sve bi već bilo procesuirano. Zbog toga svega, učitelji u Hrvatskoj moraju raditi još dva posla i raspada se zdravstveni sustav - rekla je i poručila da su hrvatske plaće niske jer se krade.