Al ga prži! Cijeli vikend vruće uz jaku buru, a u ponedjeljak šok

Nastavljaju se vrući dani u Hrvatskoj. Nakon što je jučer u Šibeniku na jednoj postaji izmjereno čak 36,2 Celzija, slično nas vrijeme čeka i tijekom vikenda.

Sunčano te vrlo toplo i vruće bit će u subotu. Puhat će većinom slab vjetar, ali na Jadranu umjerena, lokalno jaka bura, poslijepodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.

Najviša dnevna temperatura zraka u subotu uglavnom između 28 i 33 °C.

Nedjelja donosi još za stupanj dva toplije vrijeme i pretežno sunčano i u većini predjela vruće. Poslijepodne u Gorskom kotaru moguć je kratkotrajni pljusak.

Vjetar uglavnom slab, ali na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslijepodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 13 do 18, na obali i otocima od 19 do 24 °C. Naviša dnevna bit će od 29 do 34 °C.

Ponedjeljak nam donosi sparinu, a osobito krajem dana i u noći na utorak sa sjevera naoblačenje i ponegdje pljuskove, moguće s grmljavinom.

Vjetar će okrenuti na sjeverni te jaku buru, najprije na sjevernom Jadranu. Do tada vjetar uglavnom slab na kopnu, na moru ujutro burin, danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni.