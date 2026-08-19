Obavijesti

News

Komentari 4
NAKON 30 SATI U BIJEGU

Uhićen je bjegunac iz Velike Gorice, pronašli ga na Jarunu!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Uhićen je bjegunac iz Velike Gorice, pronašli ga na Jarunu!
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Podsjećamo, on je u utorak pobjegao tijekom policijske preprate u zagrebački zatvor u Remetincu.

Policija je u srijedu navečer pronašla bjegunca Ž.B (47). Uhićen je na području Jaruna u Zagrebu, javlja Jutarnji list.

Podsjećamo, on je u utorak pobjegao tijekom policijske preprate u zagrebački zatvor u Remetincu.

DETALJI DRAME U V. GORICI Zatvorenik u V. Gorici pobjegao dok su ga vodili u Remetinec. Još uvijek tragaju za njim!
Zatvorenik u V. Gorici pobjegao dok su ga vodili u Remetinec. Još uvijek tragaju za njim!

Kako smo doznali, muškarca su doveli na sud na ročište pred dežurnim sucem istrage radi određivanja istražnog zatvora zbog neizvršavanja sudske odluke. Naime, ranije je već bio u zatvoru, a čim je izašao na slobodu, upućivao je prijetnje bivšoj izvanbračnoj supruzi. Odmah su ga uhitili i doveli na sud u Velikoj Gorici. Određen mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, a dok su ga vodili u policijsku "maricu", uspio se istrgnuti policajcu i pobjeći.

Nakon nekih 30 sati u bijegu je uhićen, ide u istražni zatvor...

POBJEGAO SA SUDA Potraga za opasnim obiteljskim nasilnikom: Nakon bijega viđen na biciklu, uspio skinuti i lisice
Potraga za opasnim obiteljskim nasilnikom: Nakon bijega viđen na biciklu, uspio skinuti i lisice

Kako doznajemo, muškarac je od ranije poznat kao ponavljač i recidivist specifičnog tipa. Prijetnje je upućivao bivšoj supruzi, nerijetko i pred djecom, a sredinom kolovoza izašao je iz zatvora u kojemu je izdržavao kaznu od četiri godine i osam mjeseci zatvora.

Osim verbalnih prijetnji supruzi, prije nekoliko godina zatočio se u stanu i prijetio da će izazvati eksploziju plinske boce. Doznajemo i da se jednom prilikom propucao iz pištolja ispred vrata stana. 

Nakon što je uspio pobjeći viđen je na biciklu, uspio je bio i skinuti lisice... Gdje je bio i što je radio ovih 30 sati, utvrdit će policija.


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Covid, dobrobit životinja, travnjaci: Za što je osumnjičeni palitelj dobio 220.000 eura
POTPORE DRŽAVE I EU

Covid, dobrobit životinja, travnjaci: Za što je osumnjičeni palitelj dobio 220.000 eura

Agencija za plaćanja u poljoprivredi otkrila je da je Danielu Stegnjaiću, osumnjičenom za podmetanje požara, isplaćeno gotovo 221 tisuću eura kroz razne mjere potpora
DOZNAJEMO Lokali su danima pa krenuli paliti Hrvatsku. Evo kako je Poljakinja tamo završila
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO Lokali su danima pa krenuli paliti Hrvatsku. Evo kako je Poljakinja tamo završila

Koliko mi je poznato nakon tog partija što su imali između sebe, samo su sjeli u auto i krenuli u avanturu, govori nam sugovornik blizak istrazi...
Jastrebarsko županiji darovalo zemljište za školu, počeli graditi i otkrili ilegalno zatrpani otpad
NEVJEROJATNO

Jastrebarsko županiji darovalo zemljište za školu, počeli graditi i otkrili ilegalno zatrpani otpad

Grad Jastrebarsko je 2022. godine zemljište površine gotovo 18.800 četvornih metara darovalo županiji. Vrijednost zemljišta je procijenjena na 664.000 eura. Počeli su iskopi. Evo što su sve našli

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026