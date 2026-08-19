Uhićen je bjegunac iz Velike Gorice, pronašli ga na Jarunu!

Policija je u srijedu navečer pronašla bjegunca Ž.B (47). Uhićen je na području Jaruna u Zagrebu, javlja Jutarnji list.

Podsjećamo, on je u utorak pobjegao tijekom policijske preprate u zagrebački zatvor u Remetincu.

Kako smo doznali, muškarca su doveli na sud na ročište pred dežurnim sucem istrage radi određivanja istražnog zatvora zbog neizvršavanja sudske odluke. Naime, ranije je već bio u zatvoru, a čim je izašao na slobodu, upućivao je prijetnje bivšoj izvanbračnoj supruzi. Odmah su ga uhitili i doveli na sud u Velikoj Gorici. Određen mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, a dok su ga vodili u policijsku "maricu", uspio se istrgnuti policajcu i pobjeći.

Nakon nekih 30 sati u bijegu je uhićen, ide u istražni zatvor...

Kako doznajemo, muškarac je od ranije poznat kao ponavljač i recidivist specifičnog tipa. Prijetnje je upućivao bivšoj supruzi, nerijetko i pred djecom, a sredinom kolovoza izašao je iz zatvora u kojemu je izdržavao kaznu od četiri godine i osam mjeseci zatvora.

Osim verbalnih prijetnji supruzi, prije nekoliko godina zatočio se u stanu i prijetio da će izazvati eksploziju plinske boce. Doznajemo i da se jednom prilikom propucao iz pištolja ispred vrata stana.

Nakon što je uspio pobjeći viđen je na biciklu, uspio je bio i skinuti lisice... Gdje je bio i što je radio ovih 30 sati, utvrdit će policija.



