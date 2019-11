Aladrović: 2+2+2 i dodatnih dva posto je zadnja ponuda...

O štrajku prosvjetnih radnika u emisiji RTL Danas u ponedjeljak govorio je ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović.

Na pitanje jesu li nakon jutrašnjeg sastanka korak bliže konačnom dogovoru, ministar je kazao kako su s predstavnicima sindikata raspravljali o ponudi koju je premijer Plenković usuglasio s predsjednikom HNS-a prošlog tjedna, a to je povećanje od 2 plus 2 plus 2, a ukoliko se do 30. lipnja ne predstavi cijeli dizajn sustava plaća za državne i javne službe, onda ide povećanje koeficijenata od još dva posto.

- Mi stalno komuniciramo koliki je do sada bio rast plaća i koliko možemo očekivati u sljedećoj godini. To je jako bitan kontekst koji se ponekad zanemaruje. No činjenica je da s ovom ponudom od dodatnih 2 posto u slučaju da se uredba ne donese, govorimo o 8 posto povećanju plaća. Smatramo da je korektna i fer ponuda u ovom trenutku i da smo u skladu s fiskalnom odgovornosti - kaže Aladrović.

- Održani su sastanci osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, ono o čemu smo razgovarali je ponuda koju smo komunicirali krajem prošlog tjedna. Ta ponuda je na stolu, to smo iznijeli sindikatima. Oni su je tražili u pisanom obliku kako bi vidjeli sa svojim članstvom o stavovima. Sutra imamo još jedan koordinacijski sastanak na kojem ćemo dogovoriti dodatne termine, no u četvrtak ili petak očekujemo krajnje razgovore o ovoj temi i tada ćemo znati je li do dogovora došlo ili nije - kaže ministar.