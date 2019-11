'Na kocki je budućnost naših učenika, pronađite kompromis'

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak sazvala je za danas izvanredna press konferencija na temu najavljenog frontalnog štrajka zaposlenih u osnovnim i srednjim školama. Presica je trebala početi u 14 sati u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, ali ju je zbog izvanrednih okolnosti i internih sastanaka pomakla na 15 sati.

PRATITE UŽIVO:

- Kada sam došla na ovu poziciju bilo je najvažnije uvesti reformu u školu. To smo uspjeli. Slomili smo sve prepreke i po prvi puta u modernoj hrvatskoj državi postigli smo da je reforma zaživjela. Dio nje je i poboljšanje statusa učitelja koji je desetljećima bio zanemarivan i u ovom trenutku sigurna sam da mogu tvrditi da sam stvarno dala sve od sebe da u 2,5 godine poboljšamo status učitelja. Počevši od toga da smo uveli nagrađivanje i napredovanje. Uveli smo administrativno rasterećenje koje će se tek osjetiti. Nemojmo zaboraviti i status službene osobe, educiranje i povećanje plaća koje se također događalo i događa se - rekla je Divjak.

- Čuli smo da učitelji dalje osjećaju da ih se ne čuje dovoljno i da još treba raditi na njihovom statusu. Sigurna sam da to nije samo zbog njihovih plaća - dodala je.

- Od početka štrajka sam, u ovoj nezavidnoj poziciji, pokušala pomiriti pravo na kvalitetno učenje za djece, ali i pravo učitelja i zaposlenih da se bore za svoj bolji materijalni status. Od danas to više nije moguće. Jučer je u otvorenom pismu to napisala i pravobraniteljica za djecu. Sustav se nalazi u potpunoj blokadi i to je rezultat igre moći između sindikata i premijera. Ja u takvim scenarijima ne mogu i ne želim sudjelovati. Imamo 463 tisuće učenika u tom sustavu. Ti učitelji, sigurna sam, brinu o njima i svjesni su posljedica koje ovakva situacija ima za učenike. Međutim, želim biti iskrena. Na kocki je budućnost naših učenika koja ovisi o motivaciji učitelja. Roditelji sigurno žele najbolje za njih i s pravom su ljuti. Niti jedna strana do sada nije bila spremna za kompromis - istaknula je.

'Učenike stavite na prvo mjesto'

Pozvala je sindikate i premijera na dijalog te da se izdignu iz svojih poziciju i pronađu kompromis. Rekla je kako trebaju staviti učenike na prvo mjestu, inače su svi gubitnici.

Dodala je kako će u srijedu održati konzultacije da vidi kako će se nadoknaditi nastava. Za koordinaciju je zadužila svog savjetnika Marka Košičeka.

- Mi smo krenuli s analizom različitih scenarija na samom početku štrajka i poslali smo prije dva tjedna naputak. On vrijedi i dalje. Na četiri načina su predloženi mehanizmi nadoknade - subote, nenastavni dani, skraćivanje praznika te produžetak nastavne godine - objasnio je Košiček i rekao da će nastaviti analizu. Ukoliko štrajk potraje, ističe Košiček, imaju i rezervne opcije.

Najugroženija skupina - maturanti

- Nisu sve škole ni generacije u istoj situaciji. Najugroženija skupina su maturanti, no za sada je sve po planu. Sve opcije su otvorene. Pokušat ćemo naći najbolja rješenja i ponuditi ih našim školama - objasnio je.

Divjak je rekla i kako se neće "svrstati na stranu jednih ili drugih", već želi djeci dati šansu.

- Izostanak kvalitetnog dijaloga i nespremnost na kompromis nije dobro. I to je dio nezadovoljstva kojeg iskazuju zaposleni - rekla je.

- Ono što treba napraviti je sjesti za stol i vidjeti što je realno sada, ali to je stvarno trema za razlog. Sigurna sam da svi imaju svoje prijedloge. Treba otvoriti mogućnost da se različite opcije vide. Koeficijenti su važni i mislim da bi se procjena trebala revidirati, ali treba imati i druga rješenja - objasnila je.