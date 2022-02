Ministar rada i socijalne politike Josip Aladrović potpisao je u petak u Slavonskom Brodu 28 ugovora za projekte pružanja usluge asistencije osobama s invaliditetom te rekao kako će inkluzivni dodatak i osobna asistencija biti riješeni zakonom.

Ugovori s korisnicima sredstava iz pet županija s područja Slavonije i Baranje vrijedni su ukupno 13,8 milijuna kuna.

Tom prilikom Aladrović je najavio da će trajno rješenje za korisnike tih usluga biti riješeno kroz zakon o inkluzivnom dodatku i zakon o osobnoj asistenciji.

"Izrazito dva bitna zakona su pred nama koja nikada do sada nisu ugleda svijetlo dana, a mi kao Vlada smo se obvezali donijeti ih. To su Zakon o inkluzivnom dodatku i Zakon o osobnoj asistenciji. Mi smo u fazi projektnog financiranja usluga osobne asistencije, no svjesni smo da moramo to zakonski urediti i da to moramo podesiti sustavno", istaknuo je ministar Aladrović.

Rješavanju problema osoba s invaliditetom kroz nova zakonska rješenja s nestrpljenjem očekuju i udruge.

"Žao mi je što je to još uvijek pilot-projekt. Nadam se da će iduće godine to biti regulirano Zakonom o osobnoj asistenciji. Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije provodi projekt osobne asistencije još od 2006. godine. Od početka smo u tom pilot projektu", podsjetio je predsjednik Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije Željko Pudić.

Danas je u Slavonskom Brodu potpisan i ugovor o prijenosu vlasništva nad zgradom i zemljištem Doma umirovljenika u Slavonskom Brodu. Nakon države, novi vlasnik doma je Brodsko-posavska županija.

Promjena vlasništva olakšat će obnovu doma i pristup raspoloživim novčanim sredstvima EU za tu namjenu, istaknuo je župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić.

Dosadašnji vlasnik doma za umirovljenike bio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.