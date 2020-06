Aladrović: Ne očekujemo otkaze

<p>Situacija na tržištu rada je pozitivna i ne očekujemo otkaze jer će Vlada mjerama skraćivanja radnog vremena dodatno zaštiti poduzetnike, radna mjesta i ekonomiju u cjelini, rekao je u ponedjeljak ministar rada i mirovinskog sustava <strong>Josip Aladrović.</strong></p><p>''Svakodnevno pratimo situaciju na tržištu rada, a nakon što smo se uspješno othrvali krizi imamo 16.000 više zaposlenih nego početkom svibnja'', kazao je Aladrović nakon potpisivanja Ugovora o financiranju projekta 'Unapređenje sustava evidencije i upravljanja državne imovine' u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva.</p><p>Ministar je procijenio da će isplate potpora za očuvanje radnih mjesta za svibanj iznositi do 1,9 milijardi kuna, dok će tim mjerama za lipanj biti obuhvaćeno do 100.000 zaposlenih.</p><p>Govoreći o mjerama skraćivanja radnog vremena Aladrović je kazao da je Vlada RH u posljednja tri tjedan u aktivnoj komunikaciji sa socijalnim partnerima i ministarstvom financija te ministarstvom gospodarstva kako bi se implementirao SURE program Europske komisije za očuvanje radnih mjesta.</p><p>''Radna skupina će svoj posao nastaviti sutra kada pristignu posljednji komentari naših socijalnih partnera. Vrlo smo blizu dogovora i nadam se ćemo tijekom sljedećeg tjedna objaviti kako će ta mjera izgledati'', kazao je Aladrović.</p><p>Pritom je zaključio da je namjera Vlade RH da u idućem razdoblju kroz tu mjeru očuva poslovnu aktivnost svih pogođenih poslovnih subjekata.</p>