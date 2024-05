Evo kad u Hrvatsku stiže kiša: Provjerite stanje po gradovima

U Hrvatsku se zadnjih dana vratilo sunčano vrijeme praćeno prilično visokim temperaturama. Tako je krenula i srijeda, kad obilježavamo Praznik rada, ali sunčano vrijeme neće se zadržati. Već u drugom dijelu dana stiže naoblaka uz pljuskove, a takvo vrijeme će se onda i zadržati nekoliko dana...

POGLEDAJTE VIDEO: U Splitu se ovih dana uživalo na plažama

- Promjenljivo oblačno i nestabilno. Uz umjeren razvoj oblaka mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom osobito poslijepodne i navečer. Ponegdje pljuskovi mogu biti jače izraženi. Vjetar u unutrašnjosti slab i umjeren istočni i jugoistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 19 do 24 °C, na istoku i malo viša - stoji u prognozi DHMZ-a za srijedu.

Foto: DHMZ

Upozorenja na snazi za cijelu državu

Danas je i cijela Hrvatska pod meteoalarmom u drugom dijelu dana!

U riječkoj, splitskoj i dubrovačkoj regiji na snazi je žuto upozorenje zbog udara vjetra i grmljavinskih nevremena. Osječka, zagrebačka, karlovačka, gospićka i kninska regija su pod žutim upozorenjem zbog vjetra.

Foto: DHMZ

Što se tiče obalne Hrvatske, sve regije su u žutom zbog vjetra. U pojedinim dijelovima Dalmacije očekuje se udari i do 85 km/h...

Kad stiže kiša?

Sudeći prema podacima DHMZ-a, u Zagrebu se kiša očekuje večeras oko 20 sati, što bi trebalo dati svima dovoljno vremena da uživaju na otvorenom u proslavi Praznika rada. Kiše bi u Zagrebu trebalo biti tijekom četvrtka i petka. Slično vrijeme očekuje se i u Varaždinu.

Prognoza za Zagreb | Foto: DHMZ

Kiša bi oko 20 sati trebala početi padati i u Splitu, gdje će poprilično pasti temperatura u odnosu na prošlih nekoliko dana. Nešto kiše bi trebalo biti i u Šibeniku u večernjim satima, dok za Zadar nisu najavljene oborine. Na samom jugu, u Dubrovniku i okolici, kiša se očekuje u kasnim satima srijede.

Prognoza za Split | Foto: DHMZ

Stanovnici Rijeke i okolice trebat će biti brži ako dan planiraju provesti na otvorenom. Tu će se naoblačiti već oko 17 sati, kad se očekuju i prve kapi kiše, koja bi trebala padati većinu četvrtka. Kiše bi trebalo biti i u Puli, ali samo pred kraj dana...

Prognoza za RIjeku | Foto: DHMZ

Osijek bi, prema podacima DHMZ-a, danas trebale izbjeći kišne oborine. Bit će nešto naoblake, ali kiša se tu ne očekuje do četvrtka navečer.

Prognoza za Osijek | Foto: DHMZ

U obližnjim Vinkovcima mogla bi oko 20 sati pasti kiša, ali u manjoj količini. Tu se danas očekuju temperature i do 24 stupnja Celzijeva.

Slično kao u Vinkovcima, i u Sisku, Karlovcu i Koprivnici bi večeras mogla pasti manja količina kiše. Za Vukovar nisu najavljene kišne oborine.

U Gospiću bi nešto oborina moglo biti već oko 17 sati, ali ništa pretjerano. Nešto kiše tu se očekuje i u večernjim satima srijede.

Prognoza po regijama

- Tijekom Praznika rada u istočnoj Hrvatskoj porast naoblake, a kasno poslijepodne i navečer mjestimice pljuskovi i grmljavine, koji mogu biti i izraženiji, osobito u zapadnoj Slavoniji. A u istočnoj će još biti i vjetrovito uz umjeren do jak jugoistočni vjetar. I pritom podjednako iznadprosječno toplo kao u utorak. I u središnjoj Hrvatskoj prvosvibanjske proslave proteći će uglavnom bez oborine jer će mjestimične kiše, pa i u obliku jačih pljuskova s grmljavinom vjerojatno biti tek kasno poslijepodne i potkraj dana. No već prijepodne doći će do umjerenog naoblačenja i danju će biti manje toplo nego u utorak - oko 23 °C. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i istočni, uz pljuskove jači - javlja u svojoj prognozi za Praznik rada HRT.

Odmah se nastavlja:

- Na zapadu zemlje umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana povremeno kiša, često u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, izraženijih uglavnom navečer i u noći, posebice na sjevernom Jadranu. Zapuhat će umjereno i jako jugo, pogotovo na otvorenom uz valovito more, a u Gorskoj Hrvatskoj do umjeren jugoistočni vjetar. Dnevna temperatura osjetno niža nego prošlih dana. Jugo koje će jačati na jako s olujnim udarima, moglo bi mnogima kvariti promjenjivo oblačan Praznik rada i u Dalmaciji, kao i poslijepodnevna mjestimična kiša, lokalno i u obliku jačih pljuskova s grmljavinom, pogotovo navečer. Također manje toplo nego u utorak - danju većinom od 22 do 24 °C. I na krajnjem jugu Hrvatske bit će nestabilnije, uz pljuskove osobito prema kraju dana, a prijepodne još uglavnom suho uz porast naoblake. Puhat će umjereno, prema večeri jako jugo uz porast valovitosti mora. Najviša temperatura zraka oko 23 °C - javlja HRT.

