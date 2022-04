Ćorić ide u HNB: Ostavljam ekipu... Plenković: Aladroviću i Miloševiću su vrata otvorena

Budući da je ovo zadnja sjednica Vlade za Miloševića, Aladrovića i Ćorića, želim im zahvaliti na doprinosu proteklih pet i pol godina. Ja se nadam da će biti prigode da ponovno surađujemo, možda čak i u istom svojstvu, poručio je premijer Andrej Plenković na kraju sjednice Vlade i službeno se oprostio od trojca kojeg se morao riješiti.

Teška srca je to učinio nakon poduljeg otezanja, ali nije imao druge nakon što su ih se dohvatili USKOK i DORH. A u nekoliko je navrata priznao da rekonstrukcije Vlade ne bi ni bilo da nije bilo akcija pravosudnih tijela.

Ćorić ide na mjesto viceguvernera u HNB

I dok je Tomislav Ćorić, koji je u Vladi od samog početka Plenkovićeve vladavine 2016., stao pred mikrofone i pozdravio se, Josip Aladrović i Boris Milošević su medije izbjegli. Kao što su to činili i posljednjih nekoliko mjeseci. Podsjetimo, Aladrović je u Vladu stigao 2019. kao nasljednik Marka Pavića, a Milošević se Plenkoviću i ekipi pridružio u drugom mandatu od 2020. i dobio mjesto potpredsjednika za društvene djelatnosti. A nakon što je svojim HDZ-ovcima još u ponedjeljak predstavio njihove nasljednike, premijer je odobrenje morao dobiti i od koalicijskih partnera. Sastanak, na koji je stigla i nova trojka, odužio se na čak tri sata.

Filipović Davor, ne Damir, se isprsio, nabacio osmjeh na lice i zastao na ulazu u Banske dvore kako bi fotoreporteri mogli zabilježiti ovaj za njega svečani i uzbudljiv trenutak. Kad se konačno pred medijima ukazao premijer, šest minuta je govorio o pregovorima sa sindikatima, reformama, uvođenju eura pa tak onda o rekonstrukciji Vlade. Kao da je to nešto nebitno. A kao izliku zašto smo na nju toliko dugo čekali naveo je završetak pregovora sa sindikatima u kojima je glavnu ulogu imao upravo Aladrović.

- Drago mi je da su ovi ljudi bili dio tima i da su odradili odličan posao. Ja nisam vidio još nikog od partnera da im je drago što odlaze, naprotiv, nezadovoljni su, a i meni je zaista žao - rekao je pa potvrdio da Ćorić odlazi u HNB na poziciju viceguvernera.

- To je naš dogovor koji traje zadnjih sedam, osam mjeseci, a sada je došao trenutak da se i realizira - istaknuo je Plenković.

Inače, plaća viceguvernera kreće se između 40.000 i 50.000 kuna.

Što se tiče Aladrovića i Miloševića, koji su pod istragom DORH-a, premijer je poručio kako su im vrata Vlade otvorena.

'Vrata Vlade su Aladroviću i Miloševiću otvorena'

- Mi smo još onu subotu kad je uhićen ministar Horvat rekli da su njihovi mandati na raspolaganju i da ćemo sukladno dogovoru procijeniti kada je trenutak primjeren da napuste Vladu, kako bi njima bilo lakše, a i kako ne bi opterećivali imidž Vlade u ovim okolnostima. Ukoliko dokažu da nisu krivi, vrata Vlade su im otvorena, ja ću ih vratiti u Vladu obojicu. Naći ću nešto za njih, izmisliti nešto, oni su kvalitetni ljudi. Ja ne krijem svoje zadovoljstvo Miloševićem i Aladrovićem - rekao je i dodao kako ni u javnosti baš nije čuo kritike na njihov rad.

Ćorić, koji nije službeno pod istragom, ali se provode izvidi, zatražio je sam izlazna vrata. Štafetu predaje Davoru Filipoviću. Na Aladrovićevo mjesto dolazi Marin Piletić, zbog kojeg će Novska morati na nove izbore jer ne može obnašati istovremeno dužnost gradonačelnika i ministra, a umjesto Miloševića u Vladu ulazi zastupnica SDSS-a Anja Šimpraga. To je konačno potvrdio i premijer, koji je, kao i za prethodnike, tako i za nasljednike imao samo riječi hvale. Naglasio je kako su svi troje znali posljednjih 20-ak dana da ulaze u Vladu.

- Još na onoj sjednici HDZ-a u Karlovcu smo dogovorili sve, ali smo čekali da prođu blagdani i proces pregovora sa sindikatima. Riječ je o novoj generaciji, oni su svi jako mladi, Piletić je '83. godište, Filipović '84., a Šimpraga '87. Mislim da je sada čak šestero članova Vlade rođeno '80-ih godina i to govori da idemo u jedan trend političkog pomlađivanja Vlade - rekao je Plenković.

Tvrdi da istrage protiv Aladrovića i Miloševića nisu naštetile rejtingu stranke.

- Rejting HDZ-a je na 28,6 posto, u ponedjeljak ću ja biti najduže premijer u povijesti suvremene Hrvatske i u šestoj godini mandata imati 28,6 posto znači da smo OK. A novi će ministri raditi jednako predano kad dobiju povjerenje Sabora - rekao je.

A nova trojka će sutra na saslušanja pred saborske Odbore, a Sabor će ih na funkcije ministara izglasati u petak.

Upitan hoće li biti još jedan krug rekonstrukcije, Plenković je istaknuo da će, ukoliko bude potrebe, o tome on odlučivati.

- Da sam potrebu vidio trenutno, napravio bih - rekao je.

'Lažne teze da je 15 ljudi odbilo ući u Vladu'

Odbacio je tvrdnje da mu je bilo teško naći zamjene u Vladi i da ga je čak 15 ljudi odbilo.

- Te lažne teze koje se plasiraju, a ne znam tko ih govori, su sve netočne. Dapače, bilo je više ljudi koji su pristali biti ministri - rekao je naglasivši kako su mu Piletić, Šimpraga i Filipović bili jedini izbor za ove pozicije.

- Ne prvi nego jedini i to odmah. I vrlo su slični po profilu ljudima koji odlaze. Šimpraga je kao Milošević iz Šibensko-kninske županije, bila je dožupanica, mislim da je i potpredsjednica stranke, razumije probleme manjinskih zastupnika, saborska je zastupnica, dobro je da još jedna žena članica Vlade. Piletić je iz jedne od ovih naših županija, iz Moslavine, Novske, tamo prema Slavoniji, razumije teren, dva puta izabran za gradonačelnika i to uvjerljivo, vrlo popularan u Novskoj, bitno je da je netko iz Sisačko-moslavačke županije u ovim okolnostima... Što se tiče Davora Filipovića, mislim da je sada vrijeme da on pokaže sve ono što zna, riječ je o čovjeku koji je doktorirao s 26 godina, sad ima 38, koji je u punoj životnoj snazi, ima političko iskustvo, zna nastupati i veselim se da učini doprinos, kao što ga je dao i Ćorić - naveo je Plenković.

Piletić: Tako mi Bog pomogao i sveti Josip

Novinari su ga upitali koje su kvalifikacije Piletića i zašto mu je toliko važan da je išao rušiti svoju vlast u Novskoj.

- Piletić je dugo u HDZ-u, čovjek koji se razvija, koji je prošao naše političke akademije, prošao je županijsku i gradsku razinu upravljanja, Sabor, ima sada punih 39 godina i sad je moment da da doprinos na najvišoj razini. To je čovjek koji se razumije u ove teme i daje mi argumente da će se moći nositi s ovim zadaćama. Nitko ne zna sve, ali će se pripremiti, naučiti, ima suradnike, volju, političko iskustvo, zna nastupati, jako dobro govori, odličan je retoričar, ima jako dobru socijalnu inteligenciju i meni se sviđa kao suradnik i kolega - rekao je Plenković dodavši kako će svi novi brzo pohvatati konce.

Piletić je inače prilikom prisege u Saboru dodao i "tako mi Bog pomogao i sveti Josip." Pa tako nam svima Bog i sveti Josip pomogli da prođemo bez sramotnih afera i korupcije.

Ćorić: 'Ostavljam ekipu... sad je vrijeme za predah'

A Ćorić je uoči svoje posljednje sjednice Vlade rezimirao dosadašnji rad.

- Pet i po sjajnih godina, s teškim i manje teškim trenucima, u konačnici ja sam zadovoljan. Nijednu od odluka, iz današnje perspektive, ne bih značajnije mijenjao, vodio sam se strukom - poručio je.

Pitali smo ga je li mu žao ili mu je ipak laknulo, a Ćorić priznao da su osjećaji podijeljeni.

- U Vladi ostavljam ekipu, društvo s kojima sam posljednjih godina, s nekima od njih pet i pol godina, dijelio i dobre i loše okolnosti, čitav niz trenutaka koji su egzogeno utjecali na naš rad, od Covid krize, potresa, krize Agrokora… Sve su to situacije koje su itekako utjecale na okolnosti u kojima smo funkcionirali. Stekao sam tu i prijatelje i naravno da se u takvim situacijama kad napuštate ekipu ne osjećate najbolje - rekao je dodavši kako je sad vrijeme za predah od politike.

Nakon sjednice Vlade se s osmjehom na licu spustio niz stepenice, pozdravio prisutne i izašao, kako je to sam i tražio, kroz vrata van. Zna da ga čeka sjajna budućnost i izdašan bankovni račun.

