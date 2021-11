Imamo sustav koji treba reformu. Nama su na prvom mjestu korisnici, njih preko 300.000, a organizacijskim promjenama ćemo dodatno osnažiti sustav i učiniti ga orijentiranijim upravo prema njima, poručio je ministar rada i socijalne politike Josip Aladrović nakon sjednice Nacionalnog vijeća za socijalne politike na kojoj se gotovo tri sata raspravljalo o predloženoj reformi socijalnog sustava.

Svjestan je da određenim promjenama neće svi koji rade u sustavu biti najzadovoljniji, no naglašava kako je bitno da se zadovoljstvo reflektira na građane, korisnike.

Ovim izmjenama, naglasio je, podižu se zajamčene minimalne naknade s 800 na 1000 kuna, prvi put od 2014.

- Mi smo se u programu Vlade orijentirali na iznos od 1500 kuna i siguran sam da ćemo to postići do kraja mandata, to je vrlo snažan element borbe protiv siromaštva - dodao je.

Predstavnici komora nezadovoljni su predloženom reformom, posebno centralizacijom. Ističu kako to nije dobro jer nije svugdje u Hrvatskoj ista situacija da bi se jednako moglo postupati te da bi zato to trebalo ostaviti lokalnim zajednicama. Ministar misli suprotno.

- Određene organizacijske promjene će dovesti do ujednačavanja praksi u Hrvatskoj i toga da u svim dijelovima zemlje postoje dostupne usluge. Uz sve ono što smo predstavili u Akcijskom planu sigurni smo da će se osnažiti položaj korisnika - istaknuo je dodavši kako sada imamo 82 centra za socijalnu skrb, toliko ravnatelja i 410 članova upravnog vijeća.

- I taj sustav trenutno nije funkcionalan, ne dovodi do ujednačenog postupanja i ne dovodi do kvalitetne skrbi za naše korisnike. Stoga je jedna od pozicija u samom zakonu reorganizacija takvog sustava mnoštva centara u jedan zavod za socijalni rad, koji će i dalje imati svoje disperzirane točke u kojima će se pružati usluge. I neće biti nikakvih otpuštanja - rekao je dodavši kako su u proteklih šest mjeseci zaposlili više od 200 djelatnika u centrima za socijalnu skrb te će u budućem razdoblju zaposliti i još.

- I tako ćemo sustav dodatno osnaživati, a upravljački će sustav biti kvalitetniji - poručuje ministar.

Antun Ilijaš iz Komore socijalnih radnika, koji je već uoči sjednice istaknuo kako su im centralizacija, ali i činjenica da će Ministarstvo morati davati suglasnost komorama, čime se, kaže Ilijaš, gubi neovisnost komora, sporni, poručio je nakon sjednice kako svi oni žele dobro za sustav, ali da ministarstvo nema sluha.

- Ono što nas brine je da je već zaključeno savjetovanje o komorama i u izvješću se navodi da izmjene idu ka zaštiti naših članova i zbog suradnje. Znači, ministarstvo se predstavlja kao veliki zaštitnik, a zbog suradnje možda zato što kritički progovaramo određenim stvarima - kaže.

Ova reforma ide odozgo, a ne odozdo, od sustava, naglasio je.

- Ujednačavanje sustava se moglo i danas postići i tu se i ministar složio da je to stvar ministarstva i priznao da je to bio dio propusta. I nisam siguran da će se sad dogoditi nešto novo s centralizacijom - poručio je.

U javnom savjetovanju, dodao je, na predložene izmjene sedam zakona stručnjaci su uputili više od 2400 kritika i prijedloga.

- Mislim da se puno toga neće uzeti u obzir. Mi već sad vidimo da se naši komentari vezani za djelatnost naših pet komora nisu uzeli u obzir, a odgovori su vrlo degradirajući - poručio je dodavši kako će dosta prijedloga na Zakon o socijalnoj skrbi biti odbijeno.

Stoga će, naglasio je, iskoristiti sva zakonska prava koja imaju, od ustavnih tužbi do Međunarodnog suda, kako bi zaštitili interese komora, svojih članova i korisnika.

- Još postoji prostor. Sad će ove izmjene ići u Sabor na prvo pa drugo čitanje, možda će neki naši prijedlozi biti prihvaćeni kroz saborsku proceduru, vidjet ćemo. Ako se neće i dalje imati sluha i kad se izglasa to u Saboru onda možemo krenuti na te druge korake. Ali ja želim vjerovati da će postojati sluh u našem ministarstvu - rekao je.