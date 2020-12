Svjesni smo da 800 kuna nije dovoljno ni adekvatno za život kakav bi mi željeli za hrvatske građane. Očekujemo da će iznosi mirovina biti adekvatniji i da će socijalne naknade s vremenom rasti. Ova Vlada je pokazala da brine za one u potrebi i to ćemo nastaviti raditi u budućnosti. Rekao je to u Otvorenom ministar rada Josip Aladrović.

Dodao je da su proteklih godina imali smanjenje onih u siromaštvu, ali da se sada vidi da postoji problem s kojim se suočavaju. Kaže da su povukli 3,6 milijardi kuna da bi povećali socijalna davanja.

Bivši beskućnik Mile Mrvalj ispričao je kako se, kao i svi, grijao zimi po tramvajima, sakupljao od skupljanja boca i spavao u ruinama. Kaže da većina ljudi postaje beskućnikom iz ekonomskih razloga i u prosjeku sa 50 godina.

Fra Vladimir Vidović kaže da je primjetno porastao broj ljudi koji se hrane u pučkoj kuhimji na Svetom Duhu-

- Lani smo imali 300-injak, a sada smo već na 400 obroka koje dijelimo. Ne tražimo provjeru identiteta, mi vidimo čovjeka u potrebi - kazao je.

Dodaje da se i mijenja struktura korisnika i da danas dolaze obitelji.

- To su ljudi koji su pogođeni koronom ostali bez posla. Osjećaj bespomoćnosti kod tih ljudi nikoga ne može ostaviti ravnodušnim - kaže.

Davorko Vidović, predsjednik saborskog Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo (SDP), kaže da je iznos nacionalne mirovine i davne 2003. kad su ga predložili također bio 800 kuna.

- To su ljudi koji nemaju struju, internet, oni ni ne znaju da imaju pravo na to i do njih treba doprijeti. Ima ljudi koji nisu ni na koji način evidentirani u sustav socijalne skrbi - upozorio je Vidović.

- Ja sam se uvijek divio političarima, puno pričaju, a ništa ne kažu. Što je to nacionalna mirovina o kojoj se toliko priča? Ti ljudi su trebali imati minimalnu socijalnu skrb koja i jest 800 kuna - kazao je Mrvalj.

Aladrović je na to odgovorio kako će mijenjati Zakon o socijalnoj skrbi.

- Mi u Vladi smatramo da smo učinili prvi korak u zaštiti najpotrebitijih, kazao je ministar i podsjetio da su najniže mirovine u ovom mandatu podigli za 16 posto.