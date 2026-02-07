Ovo je nečlan HDZ-a Zdravko Mamić na skupu HDZ-a

Pojavljivanje Zdravka Mamića na koncertu 'Srpske majke' Svetlane Ražnatović Cece pretvorilo se u političko prepucavanje Možemo i HDZ-a. Prvo su iz Možemo podsjetili na nekadašnje prisne odnose Mamića i HDZ-a.

- Dok nas HDZ podučava o domoljublju i zajedništvu, njihov donator Zdravko Mamić ljubi ruke Arkanovoj udovici, koja je ratnog zločinca i opjevala! Prije nego je postao bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zdravko Mamić je bio rado viđen na HDZ-ovim skupovima, pozivao je da se glasa za njih i donirao im novce. To su ti HDZ-ovi domoljubi! - napisali su.

HDZ je brzo odgovorio da Mamić nikada nije bio član HDZ-a i da im nije jasno zašto ne napadaju političkog saveznika Sinišu Hajdaša Dončića koji je nekada bio član Hrvatske Demokratske Zajednice.

- Posrnuli, licemjerni možemosi? napadaju HDZ premda Mamić nikad NIJE bio naš član, ali ne napadaju SDP jer je Hajdaš bio član HDZ-a. Napadaju Vladu iako se Čavoglave NISU izvele ni lani ni ove godine na dočeku rukometaša, ali očajnički štite Tomaševića jer su se pjevale na 2 koncerta koje je on osobno odobrio - ekspresno je odgovorio HDZ.

Financiranje i agitiranje

Prema ekspozeima o financiranju, Mamić je 2014. godine za kampanju Kolinde Grabar-Kitarović uplatio ukupno 20.000 kuna, u dvije pojedinačne donacije po 10.000 kuna.

- On je donator, u čemu je problem ako je sve po zakonu - prokomentirao je Karamarko činjenicu da je autobus iz kampanje Kolinde Grabar-Kitarović bio parkiran u krugu stadiona Maksimir.

ARHIVA - 2013. Zagreb: Zdravka Mami?a ponijele emocije nastupom tamburaša na Saboru HDZ-a | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Kako je pisao Express, Mamić je Kolindi organizirao rođendansku feštu za 47. rođendan. Jeo se kulen, pa malo telećeg pečenja. Kolinda je za prvog službenog posjeta Splitu prekinula obraćanje novinarima zbog pitanja o Dinamovu čelniku. Kobnim se, naime, pokazalo traženje da iskaže stav o načinu na koji vodi Dinamo i hrvatski nogomet. Naprasno je tada napustila druženje s medijima iako baš često voli isticati kako je ona nogometni fan.

- Gospodina Mamića ne promatram kroz prizmu politike nego kao svakog drugog građanina Hrvatske. On ima jednaka prava kao i ostali, pa tako može dati donaciju kao i svaki drugi građanin. Bez obzira na to što se događa i bez obzira na sve napise, nikoga se ne može a priori osuđivati ni za što - rekla je svojedobno Kolinda.

Cibona

Mamić je bio jako dobrog raspoloženja na predizbornom skupu HDZ-a 2013. godine. Snimljen je kako ustaje i pjeva pjesmu "Sve je ona meni", ruku podignutih u zrak.

- Ponosan sam da je takva žena predsjednica. Ja sam kleknuo i rekao: predsjednice, boginjo moja. Što tu ima loše, to sam ja, to sam cijeli život. To samo džek može, kleknuti pred ženu i reći boginjo moja - rekao je 2019.