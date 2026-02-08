FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura

Čuo se udarac. Autom je proklizao lijevo i desno pa se razbio. Otpao mu je cijeli prednji branik, ispričao nam je čitatelj o prometnoj nesreći u nedjelju popodne na zagrebačkom zelenom valu.

Foto: Čitatelj 24sata

Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da se prometna nesreća dogodila oko 12 sati na raskrižju Ulice Jurje Žerjavića i Trha kralja Petra Svačića. Auto je, kako su nam rekli iz policije, naletio na parkirana vozila. U prometnoj nesreći nema ozlijeđenih ljudi.

Prema fotografijama, najvjerojatnije se radi o Porscheu Carreri 911 Tkojeg pokreće 3.0-litreni twin-turbo bokser s oko 385 konjskih snaga, a do 100 kilometara na sat stiže za oko 4 sekunde.

Cijena novog modela kreće se od 150 do 200 tisuća eura, a ovisi o opremi i tržištu.