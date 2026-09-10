Alarm u dolini Neretve: Mandarine napada muha, plodovi sitni, a zaštite nema...

Za dva do tri tjedna u dolini Neretve trebala bi početi berba mandarina, no neretvanske proizvođače pred novu sezonu ne brine samo urod. Sušno proljeće i ljeto, ekstremne temperature i jako sunce već su ostavili posljedice na nasadima, a dodatni strah stvara sredozemna voćna muha. Očekuje se prosječan urod, ali plodovi bi ove godine mogli biti znatno sitniji, posebice kod ranih sorti. Visoke temperature i snažno sunčevo zračenje oštetili su dio mandarina, što bi proizvođačima moglo dodatno otežati prodaju. A onda je tu i problem koji ih godinama muči – sredozemna voćna muha.

Prema riječima dr. sc. Željka Bjeliša iz Udruge proizvođača agruma i povrća "Neretvanska mladež", ove godine nisu provedene potrebne organizirane mjere zaštite, prenosi Slobodna Dalmacija.

Program pomoći proizvođačima trebao je uključivati kemijske mjere zaštite, lovke za masovni lov te sanitaciju voćnjaka. No, kako tvrde proizvođači, mjere nisu provedene na način na koji su očekivali.

Sredstva namijenjena pomoći proizvođačima preusmjerena su Dubrovačko-neretvanskoj županiji, uz očekivanje da će Županija organizirati zaštitu. No konkretne mjere, tvrde proizvođači, do danas nisu provedene.

'Županija ne sluša struku'

Posebno nezadovoljstvo izaziva nastavak korištenja SIT metode, odnosno suzbijanja štetnika puštanjem sterilnih mužjaka.

Bjeliš tvrdi da ta metoda tijekom posljednje dvije godine nije pokazala očekivane rezultate.

- Nažalost, županijsko političko vodstvo odlučilo je ne poštivati struku i znanost, nego neutemeljeno nastaviti provoditi neučinkovitu SIT tehniku - kaže Bjeliš.

Podsjeća kako je Agromediteranski fakultet Sveučilišta u Splitu izradio analizu sektora agruma i dokument "Smjernice prilagodbe uzgoju agruma u dolini Neretve", u kojem su navedene stručne smjernice za daljnji razvoj proizvodnje.

Problem je, tvrdi, i u tome što sterilne muhe nisu stigle u planiranom roku.

Iako je provedena javna nabava za njihovu nabavu i distribuciju, Bjeliš tvrdi da one u rujnu nisu dobavljive.

Postavlja se pitanje koliko bi takva mjera sada uopće mogla biti učinkovita.

Sada je već kasno. Razvile su se nove generacije štetnika i povećala se populacija divljih muha - upozorava Bjeliš.

'Nitko nam ne govori gdje je štetnik i čime ga suzbijati'

Proizvođače dodatno zabrinjava nedostatak pravodobnih informacija s terena.

- Nitko nam od stručnih službi ne daje informaciju o populaciji štetnika, na kojem području, što koristiti u zaštiti i kada - kaže Bjeliš.

Vrijeme im, dodaje, istječe i zbog propisanih karenci. Kod ranih sorti rok za zaštitu već je pri kraju.

Pojedini otkupljivači od svojih kooperanata navodno traže da sami kupe i postave lovke za masovni lov. No Bjeliš upozorava da takva zaštita nema pravi učinak ako se ne provodi istodobno na dovoljno velikom području.

Sitnije mandarine mogle bi biti novi problem

Osim štetnika, proizvođače muči i ono što će se dogoditi kada mandarine stignu na tržište.

Zbog ekstremnih vremenskih uvjeta očekuje se veći udio sitnijih plodova. To bi moglo otežati njihov plasman i dodatno smanjiti zaradu proizvođača.

Troškovi proizvodnje, zaštite i berbe već su visoki, a svaki problem s prodajom dodatno ugrožava opstanak proizvodnje.

Zbog toga Bjeliš poziva Ministarstvo poljoprivrede da aktivira raspoložive mjere upravljanja rizicima. Predlaže, među ostalim, zelenu berbu i uništenje proizvoda ili povlačenje proizvoda za slobodnu distribuciju.

Poseban problem vidi i u tome što u sektoru agrumarstva još uvijek nema proizvođačke organizacije.

- Mora se osigurati da krajnji korisnici mjera ipak budu sami proizvođači mandarina - ističe Bjeliš.

'Zašto je sustav zakazao?'

Pred početak još jedne berbe mandarina tako se otvara niz pitanja.

- Hoće li proizvođači uspjeti zaštititi nasade od sredozemne voćne muhe? Kako će tržište reagirati na sitnije plodove? Tko će snositi troškove zaštite? I zašto mjere nisu provedene na vrijeme? Gdje su mjerodavni, zašto je zakazao sustav? Gdje su proračunski novci prethodno usmjereni proizvođačima mandarina? - pita Bjeliš.

Berba će za nekoliko tjedana pokazati kakve su stvarne posljedice ovogodišnjih problema.

No već sada je jasno da neretvanske proizvođače čeka još jedna teška i neizvjesna sezona.

- Neretvanska mandarina kao neželjeno dijete! Tko se kocka s proizvodnjom mandarina i egzistencijom proizvođača? - pitaju se proizvođači iz doline Neretve.