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TOPLINSKI VALOVI

Alarmantne brojke: Belgija ima gotovo 3000 mrtvih od vrućina

Piše HINA,
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Alarmantne brojke: Belgija ima gotovo 3000 mrtvih od vrućina
Foto: Nicolas Economou
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Dok osobe u dobi od 65 i više godina čine većinu smrtnih slučajeva povezanih s toplinskim valom, Sciensano je izvijestio da se prekomjerna smrtnost javlja i među mlađim ljudima

Toplinski valovi od 18. lipnja do 16. kolovoza uzrokovali su 2.935 dodatnih smrtnih slučajeva u Belgiji, odnosno 22,6 posto više smrtnosti, priopćilo je javnozdravstveno tijelo Sciensano u izvješću u četvrtak. Od 18. lipnja do 3. srpnja Belgija je zabilježila najveću smrtnost, s 2.035 dodatnih smrtnih slučajeva, ili 48,8 posto iznad očekivanih razina, izvijestio je Sciensano.

Počevši od 18. lipnja, maksimalne temperature od oko 30 stupnjeva Celzijusa zabilježene su deset uzastopnih dana, uključujući tri dana s temperaturama oko 35 stupnjeva Celzijusa, s iznimno toplim noćima tijekom tog razdoblja.

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Sciensano je priopćio da je smrtnost od 18. lipnja do 3. srpnja bila najviša zabilježena tijekom toplinskog vala od početka analiza 2000. godine.

Dva druga razdoblja toplinskih vala, od 4. do 17. srpnja i od 28. srpnja do 16. kolovoza, zabilježila su nižu smrtnost, s 535 prekomjernih smrtnih slučajeva (14,8 posto) odnosno 365 prekomjernih smrtnih slučajeva (7 posto).

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Dok osobe u dobi od 65 i više godina čine većinu smrtnih slučajeva povezanih s toplinskim valom, Sciensano je izvijestio da se prekomjerna smrtnost javlja i među mlađim ljudima.

Europa je tijekom ljeta doživjela nekoliko toplinskih valova, a UN-ova meteorološka agencija prošli je mjesec izjavila da razdoblja ekstremne vrućine postaju sve češća, intenzivnija i dugotrajnija.

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